Quote e risultati Serie A 8a giornata. L’Inter rallenta e il Milan torna ad avvicinare i nerazzurri per lo scudetto. La Fiorentina punta alla prossima Champions League. Lautaro domina tra i capocannonieri, ma occhio a Lukaku. Retrocessione, i book bocciano il Cagliari. Rudi Garcia rischia l’esonero a Napoli? Tanto di cui parlare, compreso il prossimo turno.

Quote e risultati Serie A 8a giornata: scudetto, il Milan riavvicina l’Inter

Il pari subito in rimonta dall’Inter in casa contro il Bologna, seconda partita interna consecutiva senza vittoria, fa perdere per la prima volta in stagione la vetta ai nerazzurri ai danni del Milan, vincente in un finale rocambolesco in casa del Genoa. Nonostante lo stop, per la conquista dello scudetto, comanda sempre l’Inter, offerto @2,10 su Sisal, con il Milan però sempre più vicino @3.

La vittoria interna nel derby contro il Torino permette alla Juventus di diventare il terzo incomodo @5,50 mentre la pesante sconfitta subita dal Napoli al “Maradona” contro la Fiorentina fa salire in quota il bis dei campioni d’Italia in carica visto fino @9 volte la posta su alcuni bookmakers. Vediamo anche la lavagna scudetto completa di Bet365.

Quote e risultati Serie A 8a giornata: top-4, la Fiorentina corre per la Champions

Approposito di Fiorentina, dopo otto giornate di campionato la lotta Champions regala sorprese in classifica. La Fiorentina, ora in quarta posizione, irrompe nelle quote dei bookmaker per un piazzamento tra le prime della classe a fine anno: gli uomini di Italiano, a inizio anno a 15, vedono la top-4 che vale la Champions @5,50 su AdmiralBet.

I nerazzurri, nonostante lo stop contro il Bologna, continuano a occupare la prima posizione nella lavagna dei bookmaker per l’arrivo tra le prime quattro, offerto a micro quota @1,02. Posto assicurato in quota anche per il Milan @1,10. Sembra difficile un altro anno senza coppe per la Juve: gli uomini di Allegri in Champions il prossimo anno si giocano @1,20.

Il Napoli, invece, nonostante la dura sconfitta in casa con la Fiorentina, è ancora in Zona Champions per i betting analyst, che quotano la qualificazione dei campioni d’Italia @1,35. La Roma prova a intromettersi nel discorso e, trascinata da Lukaku, punta ad una delle prime quattro piazze, in quota @3,50, come l’Atalanta. Sogna l’Europa il Monza, a -5 dalla quarta posizione e forte di cinque risultati utili consecutivi: la Champions per Palladino e i suoi si gioca @76.

Quote e risultati Serie A 8a giornata: capocannoniere, Lautaro comanda, occhio a Lukaku

Dieci gol in 8 partite di campionato condite da due doppiette e un poker servito, alla Salernitana, in soli 35 minuti. Lautaro Martínez è, senza dubbio, l’uomo in più dell’Inter. Gli esperti Sisal pensano che questa possa essere la stagione giusta per il Toro tanto che il titolo di capocannoniere per lui si gioca @1,50.

Alle spalle del giocatore di Bahia Blanca, si piazza il detentore del trofeo, Victor Osimhen che sta risentendo non poco dell’inizio altalenante del Napoli. L’attaccante nigeriano, con 6 gol all’attivo, è il principale avversario di Lautaro e confermare il titolo dello scorso anno è offerto @4,50. Osimhen a gennaio sarà assente per la Coppa d’Africa con la sua Nigeria e nessun calciatore ha bissato per due anni di fila il titolo di bomber di Serie A dal 2011 quando ci riuscì Antonio Di Natale.

Il podio è chiuso da Dusan Vlahovic che, problemi fisici a parte, ha mostrato di potersi caricare sulle spalle l’attacco bianconero e, senza l’impegno delle competizioni europee, può dedicarsi completamente al campionato. Vlahovic è offerto @7,50. Attenzione a Romelu Lukaku, terminale offensivo della Roma che si è ripresentato in A con 5 reti in 6 gare disputate. Le sue prestazioni, e i suoi gol, lo pongono come possibile sorpresa nella corsa al titolo di capocannoniere visto che, appena un mese fa, la vittoria di Lukaku era data a 20 mentre oggi si gioca @9,00.

Quote e risultati Serie A 8a giornata: retrocessione, i book bocciano il Cagliari

Dopo otto giornate di Serie A i bookmaker spingono il Cagliari verso l’immediato ritorno nel campionato cadetto, con la retrocessione degli uomini di Ranieri che si gioca intorno @1.30. Per i sardi ancora zero vittorie in stagione, ultima posizione in classifica con due punti e seconda peggior difesa del torneo (16 gol), dietro alla Salernitana (17 gol). I campani (che hanno esonerato Sousa e ripartiranno da Pippo Inzaghi) occupano il penultimo posto della classifica e sono anche loro fortemente a rischio retrocessione con quota @1.70.

Situazione più che complicata anche per l’Empoli, capace finora di mettere a segno solamente una rete in campionato e proposto in quota @1,50. Tra le neopromosse, invece, si alza la quota del Frosinone, vincente anche contro il Verona e a ridosso della zona Europa con 12 punti in classifica: Di Francesco e i suoi vedono il ritorno in Serie B @3,50. Ancor più lontana la possibilità di immediato ritorno nella serie minore per il Genoa, offerto @5,50. A solo un punto dalla zona retrocessione c’è l’Udinese, proposto @3,50, mentre il Verona quintultimo si gioca @4 volte la scommessa.

Allenatori: Rudi Garcia rischia l’esonero a Napoli

La Serie A è cominciata da nemmeno due mesi, ma la panchina di Rudi Garcia è già bollente. I campioni d’Italia del Napoli non hanno trovato ancora un equilibrio dopo l’addio di Luciano Spalletti, ragion per cui ogni sconfitta fa traballare la permanenza del tecnico francese. Dopo il 3-1 subito dalla Fiorentina, i partenopei sono scesi al quinto posto in classifica, sorpassati proprio dalla formazione toscana, oltre che dalla Juventus vincente nel derby.

I risultati raccolti fin qui hanno fatto crollare la quota dell’addio di Garcia entro Gennaio, vista @2,75 su Goldbet e @3,50 su Snai. Una discesa a Picco, visto che a inizio stagione la separazione tra il francese e il Napoli era alta a 10.

Si rumoreggia anche dei nomi dei possibili sostituti, ad iniziare da Antonio Conte che è per distacco l’alternativa preferita per la sostituzione di Garcia. Qualche approccio con l’ex Ct della Nazionale sembra esserci già stato, De Laurentiis appare disposto a un grande sacrificio economico e il mister avrebbe manifestato il suo interesse a ricominciare dalla panchina napoletana: ecco che Conte prossimo allenatore dei Campioni d’Italia è un’opzione @2,50.

In secondo piano Igor Tudor che sale @4,00, ma in lizza c’è anche Galtier, già sondato in estate e anche lui molto apprezzato da De Laurentiis. Il nome dell’allenatore francese è tornato attuale, ma il suo probabile arrivo ai piedi del Vesuvio si alza a quota @6,00. Decisamente più remote le opzioni Flick, @33,00, e di Marco Giampaolo, Walter Mazzarri e la suggestione Fabio Cannavaro, tutti a quota @50,00.

Statistiche e Betting Trend

Vediamo gli aggiornamenti statistici del campionato di calcio italiano con vittorie (casa, trasferta), risultati esatti, O/U e Gol, ma oggi ci concentriamo anche sulle singole squadre e i rendimenti nelle scommesse dove il Sassuolo rimane al comando, di poco avanti sulla Fiorentina. Se da inizio anno avessimo puntato €1 sulla vittoria dei neroverdi in ogni giornata, avremmo incassato €14 per una resa del 75%, di poco avanti sulla Fiorentina al 73%. Dopo 8 turni ci sono ancora 3 squadre a caccia della prima vittoria.

Prossimo turno: big match Milan-Juventus il 22 ottobre

Si torna in campo sabato 21 ottobre con la 9a giornata di Serie A, dopo la sosta per le nazionali di calcio. Ad aprire il turno ci saranno 3 anticipi, tutti interessanti a loro modo con Verona-Napoli, Torino-Inter e Sassuolo-Lazio.

Altre 5 partite alla domenica e ovviamente l’attesa è tutta per il big match della sera a San Siro, con Milan-Juventus. Le quote favoriscono i padroni di casa @2.25 e le prime puntate degli scommettitori sono d’accordo col 42% delle preferenze sulla squadra di Pioli mentre solo il 29% crede nella vittoria bianconera (stessa percentuale per il pareggio). Il turno sarà chiuso da un doppio posticipo al lunedì: Udinese-Lecce e il derby toscano Fiorentina-Empoli.

