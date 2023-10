Torino-Inter pronostico, risultato esatto e probabili formazioni

La nona giornata propone la doppia sfida tra le squadre di Milano e Torino. Si comincia nel capoluogo piemontese dove il Toro ospitano i nerazzurri, alla ricerca di punti importanti per l’obiettivo scudetto. Torino-Inter pronostico special, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I granata non attraversano un bel periodo. Due punti nelle ultime 4 partite, 9 in totale, non rispecchiano le aspettative che si avevano ad inizio stagione. Il reparto offensivo finora ha deluso, con 6 gol all’attivo di cui 3 in una sola partita (a Salerno).

L’Inter si ritrova al secondo posto in Serie A, dopo il pareggio inaspettato, specie nel modo in cui è venuto fuori, in casa contro il Bologna prima della pausa nazionali. La squadra può contare su un Lautaro Martinez in pieno spolvero con già 10 gol segnati in campionato.

Le probabili formazioni di Torino – Inter

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Ivan Juric punterà su Saba Sazonov in difesa, visto l’assenza del capitano Alessandro Buongiorno. Per il resto la formazione sarà sempre la stessa con Duvan Zapata titolare e Tony Sanabria in panchina come punta centrale.

Simone Inzaghi probabilmente varerà la formazione tipo, nonostante l’impegno successivo in Champions League. Fuori sempre Marko Arnautovic, molti giocatori comunque troveranno spazio in questa partita a cominciare da Davide Frattesi.

Dove vederla in TV

Torino – Inter sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 21 ottobre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino – Inter

La vittoria del Torino è quotata 4.60 Unibet e 4.50 AdmiralBet. il pareggio offerto a quota 3.70. Per i bookmaker, è la vittoria dei nerazzurri l’opzione più probabile, infatti il segno 2 è pagato a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.78 su Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Serie A

La quota della vittoria dell’Inter merita attenzione. Intendiamoci, è una quota giusta per una trasferta complicata come quella di Torino, ma quest’anno i nerazzurri se vogliono ambire alla seconda stella non si possono permettere molti passi falsi, specie in questa giornata dove ci sarà la sfida tra due rivali Milan e Juventus.

Pronostico: Vittoria Inter 1.80

Pronostico Special su Torino – Inter

Denzel Dumfries segna o fa assist a 3.50 ci può stare, in una sfida dove sulle fasce possono nascere le azioni decisive. Lautaro Martinez Marcatore Duo più a 2.20 Sisal merita sempre il chippino.

