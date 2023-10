Due sorprese di questo inizio di stagione, Bologna e Frosinone, si sfidano domenica 22 ottobre 2023, alle ore 15, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Pronostico Bologna-Frosinone risultato esatto, quote e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna, dopo la sconfitta inaugurale in casa contro il Milan, non ha più perso ed è quindi in serie positiva da 7 turni. Sono 11 punti in classifica per la squadra di Thiago Motta, 7 dei quali conquistati in casa.

Il Frosinone ha fatto addirittura meglio con 12 punti nelle prime 9 giornate di Serie A giocate, principalmente frutto del ruolino di marcia al Benito Stirpe dove hanno ottenuto 10 punti.

La squadra di Eusebio Di Francesco è una delle sorprese di questo inizio stagione grazie al connubio di giocatori esperti e giovani talenti in rampa di lancio.

Le probabili formazioni di Bologna-Frosinone

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Bourabia, Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Cheddira, Reinier.

Nei felsinei continuerà a giocare centrale Riccardo Calafiori, visto le varie indisponibilità in questo ruolo. In attacco confermati i trequartisti dietro a Joshua Zirkzee.

Il Frosinone schiererà la formazione tipo, al netto degli infortunati titolari, con Reinier pronto di nuovo ad essere nell’undici iniziale dopo il goal all’esordio nell’ultima di campionato contro il Verona.

Dove vederla in TV

Bologna-Frosinone sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 22 ottobre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Frosinone

Il Bologna è favorito dalle quote dei bookmakers a 1.72 Sisal ed AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.90 Unibet e 3.84 Marathonbet. La vittoria del Frosinone è pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Bologna è la squadra che ha pareggiato più volte finora, cinque su 8 incontri. E’ una partita tra squadre che hanno iniziato bene, con mentalità offensiva. Andiamo sul classico multigoal 2-5 che copre diversi risutalti possibili nell’incontro.

Pronostico: Multigoal 2-5 a quota 1.36 su Sisal e a quota 1.35 su AdmiralBet

Pronostico Special su Bologna-Frosinone

Dan Ndoye è ancora a secco di bonus fantacalcistici, nonostante goda della fiducia di Thiago Motta. Gol o Assist a 2.50 su Sisal per lui merita un tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.