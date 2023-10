Domenica 22 ottobre 2023, alle ore 18, si incontrano a Bergamo, i padroni di casa dell’Atalalanta che ospitano il Genoa, per un match di Serie A valido per la nona giornata di campionato. Pronostico Atalanta-Genoa di Serie A, risultato esatto e quota scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, ha raccolto 13 punti nelle prime 8 giornate di Serie A giocate, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte ed è reduce dal KO subito in trasferta a Roma per 3 a 2 contro la Lazio.

Il Genoa si presenta a Bergamo, al quindicesimo posto in classifica con 8 punti e viene dalla sconfitta casalinga subita per 1 a 0 contro la capolista Milan.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere/Lookman; Scamacca

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui

Dove vederla in TV

Atalanta-Genoa sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 22 ottobre dalle ore 18:00.

Quote bookmaker per Atalanta-Genoa

Per i bookmaker è la squadra di casa dell’Atalanta la formazione favorita per la vittoria della partita. Segno 1 bancato vincente a quota 1.55 sia su Unibet che su AdmiralBet, il pareggio offerto a quota 3.90, la vittoria esterna del Genoa pagata a quota 6.50.

Pronostico Atalanta-Genoa di Serie A

L’Atalanta ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi in classifica dopo il passo falso di Roma contro la Lazio, al Genoa andrebbe bene anche un punto in questa trasferta di Bergamo.

Pronostico: Atalanta vince + Over 2.5 offerto a quota 2.50 su Marathonbet e Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.