Pronostici Serie A 2023-24 9a giornata. Dal 21 al 23 ottobre si gioca un nuovo turno del campionato di calcio italiano. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click.

Pronostici Serie A 2023-24 9a giornata: gli anticipi di sabato

VERONA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braaf

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Anguissa, Juan Jesus, Osimhen

STATISTICHE

-Il Verona ha vinto solo una delle ultime 12 sfide contro il Napoli in Serie A (3N, 8P).

-Dopo due vittorie nelle prime due partite di questo campionato, il Verona ha guadagnato solo due punti nelle successive sei gare, restando a secco di gol ben quattro volte.

-Il Napoli ha perso l’ultimo match di campionato contro la Fiorentina e non registra due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2021.

-Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato (4N, 1P).

-Il Napoli non ha vinto alcuna delle ultime tre gare di Serie A successive alla sosta per la Nazionale (1N, 2P).

-Da una parte il Verona (110) è la squadra che ha commesso più falli in questo campionato, dall’altra nessuna ne conta meno del Napoli (80, al pari di Sassuolo e Frosinone).

TIPS: VERONA (1X2 CARTELLINI) @1.77

TORINO-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Soppy

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide (1N) contro il Torino in campionato, segnando 16 gol nel periodo (esattamente due di media a match).

-Il Torino non ha segnato negli ultimi tre match di campionato.

-A partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo l’Udinese (11) ha pareggiato più partite casalinghe del Torino in campionato: 10, incluse le due più recenti.

-L’Inter ha pareggiato l’ultimo match di campionato contro il Bologna.

-L’Inter ha vinto sette delle ultime otto trasferte di campionato, registrando sette clean sheet nel periodo, incluse tutte le quattro più recenti.

-L’Inter è soltanto una delle due squadre, insieme all’Arsenal, a non avere ancora subito gol in trasferta in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

TIPS: TORINO GOL NO @2.25

SASSUOLO-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Matheus Henrique, Viti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zaccagni

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto 12 partite di Serie A contro il Sassuolo (3N, 5P).

-La Lazio ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P). Il Sassuolo ha perso quattro delle prime otto partite di questo campionato.

-Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 16 partite di Serie A.

-La Lazio ha perso tre delle quattro gare esterne di questo campionato (1V).

TIPS: GOL SI @1.55

Pronostici Serie A 2023-24 9a giornata: le partite di domenica

ROMA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Smalling

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Gomez; Colombo. All. Palladino

Squalificati: nessuno

STATISTICHE

-La Roma ha ottenuto quattro punti in due sfide contro il Monza in Serie A: vittoria per 3-0 all’Olimpico (primi due gol in giallorosso di Paulo Dybala) e pareggio per 1-1 all’U-Power Stadium.

-La Roma ha vinto le ultime due partite di campionato, tante quante nelle precedenti 14 gare di Serie A (2V, 6N, 6P).

-Il Monza ha vinto le ultime due gare di campionato e non subisce gol da 348 minuti.

-La Roma è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare casalinghe nell’anno solare 2023 in Serie A (nove su 16 match), considerando i maggiori cinque campionati europei solo il Barcellona ha registrato più clean sheet interni nel periodo (12).

TIPS: UNDER 2.5 @1.95

BOLOGNA-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lucumi, Posch, Soumaoro

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caso, Harroui, Gelli, Kalaj

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto appena una delle quattro sfide in Serie A contro il Frosinone (1N, 2P) e a bilancio conta appena una rete all’attivo, cioè 0.25 a partita, la media più bassa in assoluto per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.

-Il Frosinone ha registrato due successi contro il Bologna in Serie A, a fronte di un pareggio e una sconfitta.

-Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro dei cinque precedenti casalinghi contro il Frosinone tra Serie A e Serie B (3V, 1N).

-Dopo il ko nella prima giornata di questo campionato contro il Milan, il Bologna non ha perso nessuna delle successive sette gare di Serie A (2V, 5N).

-Il Bologna ha chiuso in parità cinque delle prime otto gare di questo campionato (2V, 1P), nessuna squadra nei cinque grandi campionati europei conta più pareggi finora (cinque anche per Rennes, Udinese e Maiorca).

-Il Frosinone non ha ancora trovato il successo in trasferta in questa Serie A (2N, 1P) e, considerata anche la sua scorsa partecipazione al massimo campionato, viene da sei gare esterne di fila senza vittorie.

-Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna nel corso dei secondi tempi nei cinque grandi campionati europei in corso: appena uno (contro la Juventus), come il Real Madrid.

TIPS: PAREGGIO @3.80

SALERNITANA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Daniliuc, Lovato, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ikwuemesi

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lapadula, Rog, Hatzidiakos, Capradossi

STATISTICHE

-La Salernitana non ha mai vinto nei quattro precedenti in Serie A contro il Cagliari: due vittorie dei sardi seguite da due pareggi – in tutti e quattro i confronti, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

-Sia per la Salernitana (tre punti nelle prime otto) che per il Cagliari (due finora) si tratta del peggior avvio della storia in un campionato di Serie A.

-La Salernitana arriva da tre sconfitte consecutive (senza segnare alcun gol).

-Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 19 partite giocate in Serie A, collezionando appena quattro pareggi e ben 14 sconfitte in questo parziale, tra cui quelle nelle ultime quattro gare in ordine di tempo.

-Sfida tra la squadra che ha subito più gol da palla inattiva in questa Serie A (la Salernitana, sei reti) e quella che ne ha subiti di più su azione (13, il Cagliari) – in generale con 17 gol subiti (i granata) e con 16 i rossoblù (come l’Empoli) si sfidano anche due delle tre peggiori difese del campionato 2023/24.

TIPS: GOL SI @1.95

ATALANTA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal, Koopmeiners

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Squalificati: Martinez

Indisponibili: Messias

STATISTICHE

-Atalanta e Genoa hanno pareggiato in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A (una vittoria dei bergamaschi nel periodo) e in particolare tre di questi pareggi sono arrivati con il punteggio di 0-0.

-Nelle ultime 13 sfide in Serie A tra Atalanta e Genoa, il Grifone ha vinto soltanto in un’occasione, nelle altre 12 sfide nel parziale, quattro pareggi e otto successi nerazzurri.

-L’Atalanta ha collezionato tre clean sheets interni consecutivi in campionato.

-Il Genoa ha subito il 50% dei gol in questo campionato dal 76’ in poi (sei su 12): record negativo in percentuale del torneo e record in assoluto condiviso con la Salernitana (a sei anche i granata).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

MILAN-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: Theo Hernandez, Maignan

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio

STATISTICHE

-Il Milan arriva da una serie di cinque partite senza perdere (3V, 2N) contro la Juventus in Serie A.

-Il Milan ha collezionato quattro clean sheets nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Juventus.

-In otto delle ultime 11 sfide al Meazza in Serie A tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non ha segnato (nelle ultime due ha mancato l’appuntamento con il gol la squadra bianconera.

-Il Milan ha vinto sette delle prime otto gare (1P).

-Nessuna squadra ha ottenuto più clean sheets della Juventus (15, al pari del Napoli) nell’anno solare 2023 in Serie A: i bianconeri non hanno subito gol nelle ultime tre partite di campionato.

-La Juventus è una delle sei squadre dei cinque maggiori tornei europei 2023/24 a non avere ancora subito gol su palla inattiva.

TIPS: UNDER 2.5 @1.72

Pronostici Serie A 2023-24 9a giornata: i posticipi di lunedì

UDINESE-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda, Blin, Dermaku

STATISTICHE

-Nelle ultime tre gare in Serie A tra Udinese e Lecce, due successi dei salentini e un pareggio.

-Il Lecce non perde a Udine in Serie A dal 2-1 dei friulani del primo febbraio 2012.

-Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Udinese non ha vinto nemmeno una delle prime otto partite stagionali giocate.

-L’Udinese ha segnato soltanto quattro reti finora, a fronte di un valore di Expected Goals di 9.07: la differenza negativa tra gol e XG di 5.07 è la seconda più alta di questo campionato dopo quella dell’Empoli (-6.93); il Lecce ha realizzato nove reti con un valore di XG di 7.56.

TIPS: GOL SI @1.95

FIORENTINA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodò, Mina

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bereszynski, Maldini, Pezzella

STATISTICHE

-Fiorentina ed Empoli hanno pareggiato in entrambe le partite dello scorso campionato.

-L’Empoli ha vinto solo in due delle 13 partite di Serie A disputate a Firenze contro i viola (5N, 6P).

-Soltanto il Milan (12) ha una striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga della Fiorentina in Serie A: 11 gare di fila al Franchi senza perdere per la Viola (7V, 4N), serie iniziata proprio con il pareggio 1-1 contro l’Empoli.

-La Fiorentina ha guadagnato almeno 17 punti dopo le prime otto gare di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria. In nessuno dei due casi è mai arrivata a 20 nelle prime nove.

-L’Empoli ha raccolto solo quattro punti finora: nelle tre occasioni in cui ha collezionato meno di sette punti nell’era dei tre punti a vittoria (quindi in caso di mancata vittoria a Firenze) nelle prime nove gare di un campionato di Serie A, è sempre poi retrocessa a fine campionato.

-L’Empoli è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora segnato una rete nel secondo tempo, parziale in cui la Fiorentina però ne ha subiti otto sugli 11 totali (il 73%, seconda percentuale più alta dopo l’Inter, 80%).

TIPS: FIORENTINA @1.45

