Pronostico Udinese-Lecce 23 ottobre 2023. Alla Dacia Arena di Udine arriva il Lecce, per la penultima partita in programma in questa nona giornata di campionato. Pronostico Udinese-Lecce di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Udinese-Lecce 23 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

E’ il peggior esordio in Serie A per l’Udinese da quando ci sono i 3 punti. Ancora nessuna vittoria per i friuliani e 5 punti in classifica frutto di pareggi. Il miglior marcatore della squadra rimane Lazar Samardzic con 2 goal, autore della metà delle realizzazioni fatte finora dai bianconeri.

Il Lecce, al contrario, ha vissuto l’inizio migliore della sua storia in Serie A. Dopo le sconfitte con Juventus e Napoli, è arrivato il pareggio in casa nell’ultima contro il Sassuolo. Dodici punti in classifica fanno al momento vivere con tranquillità questa stagione. Nikola Krstovic con 4 goal è il miglior marcatore dei giallorossi.

Pronostico Udinese-Lecce 23 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca. All. Sottil

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Nell’Udinese sempre fuori i soliti lungodegenti. Ballottaggi aperti sulle fasce ed in attacco su chi affiancherà Lorenzo Lucca tra Isaac Success e Florian Thauvin.

Roberto D’Aversa schiererà probabilmente la solita formazione iniziale, visto Lameck Banda sempre infortunato. Soliti ballottaggi a sinistra in difesa ed a centrocampo dovrebbero vedere in panchina pronti ad entrare a gara in corso Patrick Dorgu per Antonino Gallo e Hamza Rafia su Rémi Oudin.

Pronostico Udinese-Lecce 23 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Udinese-Lecce sarà trasmessa, in diretta su DAZN, lunedì 23 ottobre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Lecce

L’Udinese è favorita dalle quote dei bookmakers a 2.20 Sisal ed 2.15 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.36 Marathonbet. La vittoria dei salentini a 3.50 Unibet e 3.60 AdmiralBet.

Pronostico Udinese-Lecce 23 ottobre 2023: le nostre scommesse

Non è facile andare a favore dei friuliani per quanto visto finora, con l’allenatore in bilico. Potrebbe venire fuori una partita dove entrambe le squadre possono segnare.

Pronostico: Goal 1.92 Marathonbet e 1.87 Unibet

Pronostico Special su Udinese-Lecce

Ricardo Pereyra segna o fa assist a 3.50 e Pontus Almqvist a 3.75 hanno quote alte ed entrambi possono entrare in una delle azioni da goal delle proprie squadre.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2.

