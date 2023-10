Pronostico Fiorentina-Empoli 23 ottobre 2023. La nona giornata di Serie A si conclude allo stadio Artemio Franchi di Firenza dove andrà in scena il derby toscano tra la viola e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Pronostico Fiorentina-Empoli di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Fiorentina-Empoli 23 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina vola sulle ali dell’entusiasmo, grazie alla vittoria nell’ultima partita di campionato in casa dei campioni d’Italia del Napoli. Terzo posto in classifica, insieme con la Juventus, ed un ruolino di marcia quasi impeccabile in casa con 7 punti in 3 partite (solo il Lecce è riuscito a pareggiare rimontando da 2 a 0). Giacomo Bonaventura sta vivendo una seconda giovinezza con 4 goal e 2 assist che gli hanno permesso di tornare a giocare in nazionale e segnare contro Malta.

L’Empoli ha ottenuto i primi 4 punti della sua stagione nelle ultime due partite, interrompendo la striscia negativa iniziale di 6 sconfitte consecutive. Rimangono i problemi cronici in attacco, con un solo goal segnato.

Pronostico Fiorentina-Empoli 23 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

Vincenzo Italiano sarà alle prese con i soliti ballottaggi: Cristiano Biraghi o Fabiano Parisi a sinistra in difesa, Alfred Duncan o Rolando Mandragora a centrocampo e M’bala Nzola e Lucas Beltran in attacco.

L’Empoli è alle prese con il dubbio Tommaso Baldanzi, infortunatosi con l’Under 21. Non dovesse farcela sarà Nicolò Cambiaghi ad agire dietro le punte.

Pronostico Fiorentina-Empoli 23 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Fiorentina-Empoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN, lunedì 23 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Empoli

La Fiorentina è favorita dalle quote dei bookmakers a 1.45 Sisal ed 1.44 Unibet. Il pareggio è quotato 4.60 AdmiralBet. La vittoria dell’Empoli a 7 Sisal e Marathonbet.

Pronostico Fiorentina-Empoli 23 ottobre 2023: le nostre scommesse

Veramente difficile andare contro questa Fiorentina, specie per i risultati ottenuti ora dall’Empoli. Quota al limite, ma la partita ha le caratteristiche per poterlo coprire, è l’Over 2.5.

Pronostico: Over 2.5 1.65 Sisal e 1.63 Unibet

Pronostico Special su Fiorentina-Empoli

Puntiamo su un tiro in porta a 4.25 di Nikola Milenkovic su Sisal. Il difensore sui piazzati sale sempre ed a differenza del suo compagno di reparto ancora deve segnare. Puntiamo sul fatto che inquadri la porta.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 3-0.

