La decima giornata di Serie A comincia venerdì 27 ottobre 2023, alle ore 20.45, con la sfida che vede di fronte due attaccanti campioni del mondo 2006 in panchina, Alberto Gilardino contro Filippo Inzaghi. Genoa-Salernitana pronostico e quote scommesse, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa non vive un grande periodo. Nel mese di ottobre ha ottenuto solo un punto, in trasferta ad Udine, prima di due sconfitte consecutive contro Milan ed Atalanta dove non è riuscita la squadra genovese ad andare a segno.

A parziale giustificazione l’assenza del bomber Mateo Retegui che rientrerà in questa occasione. Con 8 punti in classifica si può parlare di una sfida salvezza.

La Salernitana è la seconda squadra di Serie A ad aver cambiato allenatore, dopo l’Empoli. E’ arrivato Filippo Inzaghi a sostituire Paulo Sousa ed ha cambiato il modulo di gioco passando alla difesa a quattro.

L’esordio è stato scoppiettante e sofferto allo stesso modo, visto che i granata hanno dovuto recuperare il doppio svantaggio contro il Cagliari nei minuti finali.

E’ tornato Boulaye Dia, senza dubbio l’ago della bilancia di questa squadra, in attesa che nel mercato invernale la proprietà completi una rosa che appare comunque deficitaria.

Le probabili formazioni di Genoa-Salernitana

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Martegani, Coulibaly, Bohinen; Candreva, Jovane; Dia

Nel Grifone recuperano due titolari importanti, rispetto all’ultima partita. In porta rientra Josep Martinez ed in attacco Mateo Retegui.

Anche per i granata rientro in porta del titolare Guillermo Ochoa. Confermata la difesa a quattro, dopo la gara contro il Cagliari, e l’attacco con il rientro di Boulaye Dia affiancato sulla trequarti da Antonio Candreva e Jovane Cabral.

Dove vederla in TV

Genoa-Salernitana sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, venerdì 27 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Salernitana

Il Genoa è favorito per i bookmakers 1.82 AdmiralBet e 1.81 Unibet. Il pareggio è offerto a 3.60 Sisal e 3.55 Marathonbet. La vittoria della Salernitana a 4.75 Sisal e 4.50 Unibet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Siamo d’accordo con il Genoa favorito, ma la quota non ci entusiasma a bocce ferme. Magari live, seguendo l’incontro, se verrà confermata l’idea che sarà la squadra di casa a fare la partita si può valutare di entrare in favore dei rossoblu.

Nonostante i due allenatori siano stati dei top attaccanti nel nostro campionato, la loro vocazione da allenatori è principalmente difensiva. Vista la posta in palio, ci piace la giocata Under 2.5, anche se la quota è al limite.

Pronostico: Under 2.5 1.68 Unibet e a quota 1.67 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 0-0 / 2-0

