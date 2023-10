Questo sabato di Serie A, comincia a Reggio Emilia alle ore 15, con il derby tra Sassuolo e Bologna, partita che nelle passate stagioni è risultata spesso spettacolare. Pronostico Sassuolo-Bologna probabili formazioni, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo, dopo l’exploit a fine settembre con le vittorie su Juventus ed Inter, ha ottenuto un solo punto nel mese di ottobre (nella trasferta di Lecce). I punti in classifica sono 10 e lasciano abbastanza tranquillo l’ambiente, ma in questo derby ci si aspetta il riscatto da parte della squadra di Alessio Dionisi.

L’uomo copertina è senza dubbio Domenico Berardi con 5 goal ed 1 assist all’attivo, dopo aver saltato le prime partite di Serie A per questioni di calciomercato.

Il Bologna è a 14 punti a ridosso della zona Europa. Dopo la sconfitta inaugurale contro il Milan, i felsinei hanno ottenuto questa posizione di classifica grazie a 3 vittorie e 5 pareggi.

Nell’ultima sfida contro il Frosinone, la squadra di Thiago Motta, ha dimostrato di poter essere una delle possibili rivelazioni di questa stagione di Serie A.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Racic, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Soliti dubbi di formazione in casa neroverde con i ballottaggi per i ruoli di centrale difensivo, terzino e trequartista. Dovrebbero avere la meglio quelli che abbiamo segnalato in formazione.

Nel Bologna l’unico dubbio dovrebbe essere sulla trequarti a sinistra con Alexis Saelemaekers leggermente favorito su Dan Ndoye. A centrocampo dovrebbe rivedersi l’esperto Remo Freuler dal primo minuto.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Bologna sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 28 ottobre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Bologna

L’offerta dei bookmakers è quella per una partita molto equilibrata. Le quote per la vittoria del Sassuolo (2.60 Sisal, 2.56 Marathonbet) ed il Bologna (2.70 Sisal, 2.65 AdmiralBet) sono molto vicine. Il pareggio è offerto a quota 3.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Le premesse sono tutte per definire questa sfida da “tripla”. Non volendoci sbilanciare sull’esito dell’incontro, puntiamo su una giocata statistica che ci può stare, la multigoal 2-5. Nelle ultime 6 stagioni di Serie A, quindi su 12 partite, questo esito è venuto fuori in 10 occasioni.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.29 su AdmiralBet

Pronostico Special su Sassuolo-Bologna

Armand Laurientè è atteso alla stagione della consacrazione, dopo lo scorso anno. Quest’anno dopo 9 gare, ha all’attivo solo 1 gol ed 1 assist. Segna o fa assist a 2.55 Sisal, in una sfida dove ci aspettiamo molte azioni offensive ci può stare.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2

