Il Milan continua il suo tour de force, questa volta andando a sfidare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante l’assenza di Victor Osimhen, il Napoli di Rudi Garcia pare abbia trovato un buon ritmo con due vittorie consecutive. Napoli-Milan pronostico gratuito, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli con due vittorie con Verona in campionato e Union Berlino in Champions League, ha messo più comodo sulla panchina Rudi Garcia. L’assenza di Victor Osimhen, infortunatosi in nazionale, al momento non sembra un problema.

Con 17 punti in classifica, a 5 dall’Inter capolista, e 20 goal fatti (secondo attacco, sempre dietro ai nerazzurri) gli azzurri stanno provando a rilanciarsi per difendere lo scudetto sul petto.

Il Milan, al contrario, ha cominciato il suo ciclo infernale con due sconfitte. Se in quella contro la Juventus c’erano le attenuanti dell’espulsione di Malick Thiaw ed un gol subito su deviazione, al Parco dei Principi i rossoneri sono stati ridimensionati da Kylian Mbappe e compagni in modo fin troppo evidente. In campionato, al momento, 21 punti solo uno dalla vetta dove ci sono i cugini.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Milan (3-4-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Soliti dubbi di formazione per i partenopei. Il ballottaggio che ci sarà per tutta la stagione tra Mateus Olivera e Mario Rui nel ruolo di terzino. In assenza di Victor Osimhen, in attacco abbiamo quello tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, anche se Rudi Garcia ha dimostrato di avere al momento più fiducia sull’italiano.

In casa Milan, squalificato Malick Thiaw, torna Pierre Kalulu a fare la coppia centrale con Fikayo Tomori. A centrocampo Yacine Adli parte leggermente favorito nel ruolo di playmaker basso rispetto a Rade Krunic. Non ci dovrebbero essere cambi nel tridente offensivo, nonostante siano rimasti a secco nelle ultime due gare.

Dove vederla in TV

Napoli-Milan sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 29 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Milan

Il Napoli è favorito 2.25 Sisal e 2.24 Marathonbet. La vittoria dei rossoneri a 3.22 Marathonbet e 3.20 AdmiralBet. La divisione della posta offerta a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

Manca il pareggio in campionato dalla stagione 2019/20, piccola curiosità statistica. Nonostante gli ultimi 3 precedenti sono stati favorevoli al Milan (compresa la sfida ai quarti di finale dell’ultima Champions League), in questo caso ci sentiamo di appoggiare i partenopei in questo momento.

Pronostico: 1X+Under 3.5 offerto a quota 1.70 su Sisal e a quota 1.72 su AdmiralBet

Pronostico Special su Napoli-Milan

Giocata puramente statistica. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo non ha ancora ricevuto nessun cartellino in Serie A. Dalla sua parte agirà Rafael Leao che lo scorso anno ha messo spesso in difficoltà gli azzurri. Quota 4 su Sisal merita un chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0

