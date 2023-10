Uno dei due posticipi della decima giornata in Serie A, è in programma lunedì 30 ottobre, alle ore 18.30 e vede scendere in campo i padroni di casa dell’Empoli ospitare la formazione bergamasca dell’Atalanta. Empoli-Atalanta di Serie A, pronostico e quote scommesse per questo match di calcio italiano.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Empoli, arriva a questo match casalingo di Serie A con 7 punti in classifica e reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta nel derby toscano contro la Fiorentina per 2 a 0.

L’Atalanta, arriva in Toscana, sesta in classifica con 16 punti, a meno 6 dalla capolista Inter. La squadra neroazzurra allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, è reduce dal pareggio 2 a 2 ottenuto in trasferta in Europa League, contro la squadra austriaca dello Strum Graz.

Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi/Cancellieri; Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV

Empoli-Atalanta sarà trasmessa, in diretta su DAZN, lunedì 30 ottobre dalle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Empoli-Atalanta

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono l’Atalanta favorita per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 1.67 su AdmiralBet e a quota 1.70 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.85, la vittoria dei padroni di casa pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Anche per noi l’Atalanta è favorita per questa partita contro l’Empoli. Va però segnalato che la squadra toscana è in ripresa dopo un avvio di campionato molto complicato, mentre la squadra di Bergamo deve smaltire le scorie del turno di Europa League.

Pronostico: Vittoria Atalanta ed entrambe le squadre a segno, offerto a quota 3.40 su Unibet e a quota 3.50 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 1-3

