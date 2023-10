Pronostici Serie A 2023-24 10a giornata. Dal 27 al 30 ottobre si torna in campo col campionato di calcio italiano e ci sono un paio di big match da non perdere: Inter-Roma e Napoli-Milan. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click.

Pronostici Serie A 2023-24 10a giornata: anticipo del venerdì

GENOA-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyj, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Messias, Jagiello, Hefti

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane Cabral; Dia. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime sette partite (3N, 3P) giocate contro la Salernitana tra Serie A, B e C.

-Il Genoa ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare. La Salernitana ha perso le ultime tre trasferte di campionato senza segnare.

-Salernitana e Genoa sono le due squadre che hanno subito più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato: otto (su 19) i granata e sette (su 14) i rossoblù; quella ligure detiene i record per reti incassate in percentuale (50%) in questo arco temporale.

TIPS: UNDER 2.5 @1.73

Pronostici Serie A 2023-24 10a giornata: le partite di sabato

SASSUOLO-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Matheus Henrique, Obiang

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lucumi, Soumaoro

STATISTICHE

-Il Sassuolo ha perso ciascuna delle sfide nel girone d’andata degli ultimi due campionati di Serie A contro il Bologna senza trovare il gol.

-Il Sassuolo ha subito gol in tutte le nove sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna.

-Il Sassuolo ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1N). Il Bologna ha pareggiato tutte le quattro trasferte disputate in questo campionato.

-Il Bologna è in serie utile da otto partite consecutive di campionato (3V, 5N).

-Il Sassuolo subisce gol da 17 partite consecutive nel massimo torneo (34 reti concesse nel periodo – due di media a match).

TIPS: PAREGGIO @3.45

LECCE-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Blin, Dermaku

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Vlasic

STATISTICHE

-Il Lecce ha perso gli ultimi due incroci senza segnare contro il Torino in campionato.

-Il Lecce ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due gare interne di campionato. Dopo aver viaggiato a una media di 2.2 punti nelle prime cinque giornate di campionato, il Lecce nelle ultime quattro ne ha conquistati appena due in totale (media di 0.5 a match)

-Dopo essere rimasto imbattuto in sette delle precedenti otto trasferte di campionato (6V, 1N, 1P), il Torino ha perso le ultime due gare esterne di Serie A contro Lazio e Juventus senza trovare la via del gol.

-Il Torino non ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato.

-Anche contro l’Udinese il Lecce ha colpito nel finale di gara: il 60% delle reti salentine (sei su 10) sono arrivate nel quarto d’ora finale di partita (dal 76’ in poi), percentuale record nel torneo in corso, al pari del Cagliari; il Torino però ha incassato appena un gol in questo arco temporale, proprio Çalhanoglu su rigore nell’ultimo match disputato.

-Entrambe le squadre sono O/U 3-6 sulla linea di 9.5 corner in questa stagione.

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.60

JUVENTUS-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto tutti gli ultimi tre confronti di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi.

-La Juventus non ha trovato il gol soltanto in una delle ultime 29 partite di Serie A contro il Verona.

-Il Verona non ha mai vinto nelle 32 partite disputate sul campo della Juventus in Serie A – cinque pareggi e ben 27 sconfitte per gli scaligeri in Piemonte.

-La Juventus non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato. La Juventus non subisce gol da quattro partite, esattamente da 360 minuti: soltanto il Nizza vanta una serie aperta più lunga senza incassare reti (363’) nei cinque maggiori campionati europei in corso

-Nelle ultime due partite di campionato del Verona si sono contati sette gol (3.5 di media a match), dopo che nelle precedenti quattro ne erano stati realizzati soltanto due in totale (0.5 a gara).

TIPS: JUVENTUS @1.37

Pronostici Serie A 2023-24 10a giornata: le partite di domenica

CAGLIARI-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Rog

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Squalificati: Mazzitelli

Indisponibili: Harroui, Gelli

STATISTICHE

-Il Cagliari è imbattuto nei quattro match contro il Frosinone tra Serie A e Serie B.

-Solo la Salernitana (11) ha subito più gol in gare casalinghe del Cagliari (nove) in questo campionato.

-Il Cagliari è una delle tre squadre, insieme a Udinese e Salernitana, a non avere ancora vinto in questo campionato (tre pareggi e sei sconfitte finora il bilancio dei sardi).

-Il Cagliari ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato, per un totale di 14 reti al passivo: nel periodo.

-l Cagliari non vince da 14 match di Serie A (5N, 9P) – l’ultima vittoria dei rossoblù nel torneo risale all’1-0 casalingo contro il Sassuolo, del 16 aprile 2022.

-Il Cagliari è la formazione che in questa Serie A ha perso più punti da situazione di vantaggio: ben otto (inclusi due con la Salernitana nell’ultimo match).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.68

MONZA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Palladino

Squalificati: D’Ambrosio, Gomez

Indisponibili: Caprari, Izzo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Kristensen, Lovric, Masina, Semedo

STATISTICHE

-Quattro delle ultime cinque sfide tra Monza e Udinese tra Serie A e B sono terminate in parità.

-Il Monza è rimasto imbattuto in cinque delle sei gare interne contro l’Udinese tra Serie A e B (3V, 2N).

-Il Monza è una delle due squadre, insieme al Milan, a punteggio pieno contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica nel torneo in corso: tre successi su tre per i brianzoli in queste sfide.

-L’Udinese non ha mai vinto nelle ultime 13 partite di Serie A (6N, 7P).

-Il Monza è O/U 8-1 sulla linea di 9.5 corner mentre l’Udinese è O/U 6-3. Entrambe le squadre hanno una media superiore a 10 corner totali a partita.

TIPS: OVER 9.5 CORNER @1.83

INTER-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho (squalificato)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Azmoun

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (5V, 6N), vincendo quattro delle cinque più recenti.

-La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (76) e ha realizzato più reti (293) nella sua storia in Serie A; in particolare, i nerazzurri sono rimasti senza segnare solo in una delle ultima 18 sfide contro i giallorossi in campionato.

-Nonostante l’Inter abbia vinto ben sette delle prime nove gare di questo campionato, non ha trovato il successo negli ultimi due appuntamenti casalinghi.

-Dopo aver ottenuto appena un successo nelle prime sei gare di questo campionato (2N, 3P), la Roma ha vinto tutte le tre partite più recenti.

-L’Inter ha segnato ben 24 reti a fronte di cinque subite in questa Serie A, nessuna squadra ha una differenza reti migliore nei cinque grandi campionati europei in corso: +19, come il Bayern Monaco.

-José Mourinho ha perso sei delle ultime sette sfide contro le sue ex squadre considerando tutte le competizioni.

-Lautaro Martínez ha all’attivo già 11 gol nel torneo in corso, solo due giocatori hanno fatto meglio nella storia della Serie A considerando le prime 10 partite stagionali dell’Inter: Giuseppe Meazza (14 nel 1933/34 e 12 nel 1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (19 nel 1958/59). L’argentino però ha messo a segno appena una marcatura in nove sfide contro la Roma nella competizione.

-Romelu Lukaku ha segnato otto reti nelle sue ultime nove trasferte di Serie A, mentre non è andato a segno in 10 delle ultime 13 gare giocate in campionato a San Siro.

TIPS: INTER @1.60

NAPOLI-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Anguissa, Osimhen

MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: Thiaw

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello, Jovic

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove gare di campionato contro il Milan (3V, 3N), perdendo tuttavia la sfida più recente (0-4 lo scorso 2 aprile).

-Nonostante il ko contro la Juventus nell’ultimo turno, il Milan ha vinto sette delle prime nove gare di questo campionato.

-Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 23 gare in casa.

-Napoli (sette) e Milan (nove) sono le due formazioni che hanno realizzato più reti nel torneo in corso nella mezzora centrale di partita (tra il 31’ e il 60’ minuto di gioco); quella partenopea, inoltre, è l’unica squadra che ha realizzato 10 gol sia prima che dopo l’intervallo nelle prime nove giornate di questa Serie A.

-Rafael Leão è stato coinvolto in sette reti nelle sue ultime otto gare contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A (cinque gol e due assist), tra cui una doppietta sul campo del Napoli lo scorso 2 aprile.

TIPS: TEMPO CON PIU GOL PAREGGIO @2.40

Pronostici Serie A 2023-24 10a giornata: doppio posticipo al lunedì

EMPOLI-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pezzella, Ismajli, Shpendi

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal, Palomino

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto cinque delle otto gare di Serie A contro l’Empoli con Gian Piero Gasperini in panchina (1N, 2P).

-L’Empoli ha vinto solo una delle ultime sette gare casalinghe contro l’Atalanta nel massimo campionato (1N, 5P).

-L’Atalanta ha subito in media 0.68 gol contro l’Empoli in Serie A, la sua miglior media considerando le avversarie che ha affrontato più di 10 volte nella competizione.

-L’Empoli non ha trovato la rete in quattro delle cinque gare casalinghe di questa Serie A.

-Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sei di primi nove incontri giocati in una stagione di Serie A; nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque grandi campionati europei in corso (sei anche per Inter, Juventus e Nizza).

TIPS: ATALANTA @1.70

LAZIO-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraghi, Castrovilli, Dodò, Mina, Kayode

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto ben sei delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P). La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Lazio (2N, 5P).

-La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 148 precedenti) che segnato più gol (207) nella sua storia in Serie A.

-La Lazio ha vinto sei delle ultime 10 sfide di Serie A contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (4P).

-La Lazio ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato.

-Nella sconfitta contro l’Empoli, la Fiorentina ha interrotto una serie di cinque gare a segno di fila in campionato, in cui aveva realizzato una media di 2.4 reti a incontro.

-La Fiorentina è la squadra che ha registrato la più alta percentuale realizzativa nel corso delle prime nove giornate di questa Serie A, con il 16.4%.

TIPS: LAZIO -0.25 (AH) @1.98 / GOL SI @1.73

