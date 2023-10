Quote e risultati Serie A 10a giornata. La Juventus ci crede per lo scudetto anche se l’Inter rimane prima, e favorita dalle quote. Il primo successo stagionale rilancia le possibilità di salvezza del Cagliari. La panchina di Stefano Pioli al Milan è in bilico? Vediamo anche le quote del prossimo turno con i big match Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus.

Quote e risultati Serie A 10a giornata: si riabbassa la quota scudetto della Juve

La Juventus rilancia le ambizioni scudetto dopo la vittoria all’ultimo respiro con il Verona e il pareggio subìto in rimonta dal Milan, scivolato in terza posizione alle spalle dei bianconeri. L’effetto più evidente arriva dal tabellone Sisal, dove Allegri aggancia Pioli a quota @4, alle spalle dell’Inter che rimane favorita @2 dopo il successo sulla Roma.

I rossoneri rimangono invece in vantaggio per gli esperti Planetwin365, che li offrono @3,35, mentre i bianconeri si piazzano @4,10. Unanime invece lo scetticismo nei confronti del Napoli, ora -7 dalla vetta e quotato tra @7,75 e @11 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 10a giornata: Pioli rischia la panchina del Milan?

Stefano Pioli ora è nell’occhio del ciclone. Il pareggio contro il Napoli, con la rimonta subita da 0-2 a 2-2, è solo l’ultimo di una serie di risultati negativi per il Milan, in cui è emerso anche il malcontento di pilastri come Olivier Giroud e Rafael Leao nei confronti del tecnico parmense. La partita del Maradona ha portato a tre gli scontri diretti in campionato senza vittorie, dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. A questo si aggiunge l’ultimo posto nel girone di Champions League, a completare un mese di ottobre da incubo per il Milan.

I tifosi mugugnano, e anche per i bookmaker l’esonero di Pioli diventa una possibilità sempre più concreta, con la quota che è crollata nelle ultime ore: secondo gli analisti di Goldbet l’esonero o le dimissioni di Pioli entro l’inizio del 2024 si giocano @4,50 volte la posta, contro circa il 7 di pochi giorni fa.

Quote e risultati Serie A 10a giornata: Cagliari per la salvezza

La prima vittoria della stagione arrivata nella maniera più rocambolesca possibile, rimontando uno svantaggio di tre gol a 18 minuti dal termine. Il Cagliari di Claudio Ranieri lascia l’ultimo posto in classifica dopo il 4-3 al Frosinone e prova a evitare un pronto ritorno in Serie B offerto @1,52 su Goldbet.

Sempre senza vittorie e ora fanalino di coda la Salernitana, favorita per la retrocessione secondo gli esperti @1,40. Si piazza tra Cagliari e Salernitana l’Empoli, battuto nettamente in casa dall’Atalanta e offerto @1,50 volte la posta. L’altra formazione senza vittorie è invece l’Udinese, capace però di pareggiare 7 delle 10 gare giocate finora in campionato. I bianconeri vedono però la retrocessione @2,75 volte la posta, seguiti dal Verona, senza vittorie ormai dalla seconda giornata, fissato a quota @3, come il Frosinone, già a 12 punti in classifica, ma reduce dal pesante ribaltone subito in Sardegna.

Statistiche e betting trend

Siamo arrivate alle 100 partite precise dopo le prime 10 giornate di campionato, col 43% dei match vinti dalle squadre di casa, il 30% di vittorie in trasferta e un 27% di pareggi. Il campionato di calcio italiano era partito da Over, ma ora sono i bassi punteggi a farla da padrona. Nell’ultimo turno ben 7 Under su 10 partite che portano il totale stagionale di Serie A al 55% di partite da Under e al 56% di partite da Goal No.

Prossimo turno con Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus

L’11° giornata di Serie A inizia venerdì 3 novembre con Bologna-Lazio e continuerà con le 3 partite si sabato, dove spicca Atalanta-Inter. Le prime quote favoriscono gli ospiti @2.20 e anche gli scommettitori di Planetwin365 la pensano così, col 43% delle puntate sull’Inter vincente mentre solo il 29% crede nella vittoria della Dea.

Altre 4 partite alla domenica e ruba la scena la sfida della sera al Franchi, quando si rinnoverà la rivalità tra Fiorentina-Juventus. Quote più in equilibrio, ma i bianconeri sono comunque favoriti @2.47 anche se in trasferta. Il 38% delle preferenze sulla vincente va sulla Juve, ma i viola sono molto vicini al 33%. Il turno sarà chiuso dal doppio posticipo di lunedì: Frosinone-Empoli e Torino-Sassuolo.

