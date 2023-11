L’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, è in programma venerdì 3 novembre 2023, alle ore 20.45 e vede scendere in campo i padroni di casa del Bologna ospitare la Lazio. Pronostico e Quote Bologna-Lazio, consigli su scommesse e probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Bologna, arriva a questo anticipo di Serie A, ottava in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta subita nella gara di esordio in casa contro il Milan. Nello scorso turno, è arrivato il pareggio 1 a 1 a Sassuolo.

La Lazio, allenata da Mister Maurizio Sarri, dopo un disastroso inizio campionato, ora è al settimo posto in classifica con 16 punti e viene da tre vittorie consecutive ottenute contro Atalanta e Fiorentina in casa e Sassuolo in trasferta.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema/Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers/Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV

Bologna-Lazio sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, venerdì 2 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Bologna-Lazio

Le quote offerte dai principali bookmaker per questo match di Serie A, prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria interna è giocata a quota 2.70, sia su AdmiralBet che su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.40, la vittoria esterna inserita nel tabellone quote a 2.60.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto difficile da pronosticare quella tra Bologna e Lazio, due squadre che arrivano a questo match in una buona forma fisica. Con il Bologna che ha subito solo una sconftta in questo campionato e la Lazio in ripresa dopo un pessimo avvio di stagione.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.60 su Unibet e a quota 1.62 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 0-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.