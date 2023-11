Il sabato della undicesima giornata di Serie A, comincia alle ore 15, con il derby campano allo stadio Arechi tra la Salernitana ed il Napoli. Pronostico Salernitana-Napoli di Serie A, risultato esatto, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I granata sono ultimi in classifica in Serie A con 4 punti dopo 10 giornate. Martedì è arrivata la vittoria netta per 4-0 sulla Sampdoria in Coppa Italia, che ha dato un po’ di morale alla squadra di Filippo Inzaghi, alla ricerca del primo successo nella massima serie.

Il ritorno di Boulaye Dia in attacco ha dato di nuovo vigore alla fase offensiva, latente nelle prime giornate.

Il Napoli arriva a questa sfida con 18 punti in classifica, quinto posto in classifica. Domenica è arrivato il pareggio in rimonta al Diego Armando Maradona contro il Milan.

Una sfida dove la squadra di Rudi Garcia proverà a fare tre punti, per sfruttare il turno di campionato che prevede un paio di scontri diretti di alta classifca.

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Cabral; Dia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Dopo l’ampio turnover fatto in Coppa Italia, in questa sfida mister Filippo Inzaghi schiererà la migliore formazione possibile, dovendo fare a meno solo dello squalificato Norbert Gyömbér.

Squalificato Natan, espulso per doppia ammonizione contro il Milan, in difesa sarà il turno di Leo Skiri Østigård. A sinistra dovrebbe partire Mario Rui titolare, nel solito ballottaggio con Mathias Olivera.

Probabile rientro dal primo minuto sulla mediana per Zambo Anguissa, mentre in attacco Giacomo Raspadori è favorito rispetto a Giovanni Simeone.

Dove vederla in TV

Salernitana-Napoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 4 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Salernitana-Napoli

Il Napoli è favorito dalle quote dei bookmakers a 1.45 Sisal ed AdmiralBet. Il pareggio è quotato 4.75 AdmiralBet e 4.80 Marathonbet. La vittoria della Salernitana offerta a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Napoli è nettamente favorito per questa sfida. La quota ci ispira il giusto, in una partita molto sentita soprattutto dal pubblico di casa. Ci piace molto la quota del multigoal in favore dei partenopei.

Pronostico: Napoli Multigol 2-4 a quota 1.65 Sisal, 1.64 Unibet

Pronostico Special su Salernitana-Napoli

Domagoj Bradaric si troverà di fronte sulla sua fascia il giocatore più in forma del Napoli, Matteo Politano. Il suo cartellino è quotato a 4 Sisal, merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-2 / 2-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.