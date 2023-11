Pronostico Milan-Udinese di Serie A, pronostico special gratis, probabili formazioni e risultato esatto

Il Milan ospita l’Udinese, nella partita serale di questo sabato 4 novembre 2023, di Serie A. Partita fondamentale non solo per il campionato, ma anche in previsione della sfida decisiva contro il PSG in Champions League. Pronostico Milan-Udinese pronostico special gratis, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan viene dalla rocambolesca sfida al Diego Armando Maradona, dove i rossoneri sono stati raggiunti sul 2-2 dai partenopei, dopo lo 0-2 del primo tempo griffato dalla doppietta di Olivier Giroud.

Terzo posto in Serie A con 22 punti e sfida da affrontare con occhio verso la Champions League, visto che la sfida contro il PSG dell’ex Gianluigi Donnarumma è in pratica una gara da dentro fuori per il Diavolo.

L’Udinese arriva alla sfida dopo la sconfitta ai supplementari di Coppa Italia contro il Cagliari. Tra l’altro i sardi, grazie a questo risultato, affronteranno proprio il Milan nel prossimo turno di questa competizione.

I 120 minuti peseranno poco nelle gambe dei bianconeri, visto che in pratica è scesa in campo la seconda squadra. Friuliani sempre alla ricerca della prima vittoria in Serie A.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura, Lovric; Pereyra; Lucca.

Piena emergenza in difesa per i rossoneri, in panchina possono contare solo su Alessandro Florenzi ed il giovane Davide Bartesaghi.

A centrocampo ballottaggio aperto per il ruolo di playmaker tra Rade Krunice Yacine Adli. Prova a recuperare per essere dal primo minuto in campo Christian Pulisic, non dovesse farcela spazio al giovane Luka Romero.

Gabriele Cioffi potrebbe presentarsi a San Siro con un modulo più attendista, con Roberto Pereyra dietro l’unica punta Lorenzo Lucca. L’ampio turnover fatto in Coppa Italia fa sì che il resto della formazione sia quella titolare.

Dove vederla in TV

Milan-Udinese sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY SPORT, sabato 4 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-Udinese

La vittoria dei rossoneri è favorita e offerta dai bookmakers a quota 1.47 su AdmiralBet e su Marathonbet. Il pareggio è dato a quota 4.50 su Sisal e a quota 4.45 su AdmiralBet. La vittoria dei friuliani è pagata vincente 7 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Anche se la quota è veramente al limite e magari conviene aspettare a giocarla live, puntiamo sulla vittoria del Milan. Solo una vittoria nelle ultime 5 gare per i rossoneri, in questa giornata è fondamentale portare i 3 punti a casa in campionato.

Pronostico: Vittoria Milan a quota 1.47

Pronostico Special su Milan-Udinese

Rafael Leao non partecipa ad un gol del Milan dal 30 settembre, dove fece 2 assist contro la Lazio. Crediamo che il portoghese può modificare il numero di questa statistica proprio in questa sfida. Proviamo assist a 3 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.