Per l’undicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 5 novembre 2023, alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra della capitale, la Roma, ospita la formazione salentina del Lecce. Pronostico Roma-Lecce, quote scommesse di Serie A, probabili formazioni e possibile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma, arriva a questa partita casalinga di campionato in Serie A, solo al nono posto in classifica con 14 punti, staccata di ben 11 lunghezze dall’Inter capolista. Nell’ultimo turno giocato, i giallorossi hanno perso a Milano, contro l’Inter per 1 a 0.

Il Lecce, allenato da Mister Roberto d’Aversa, di punti in classifica ne ha conquistati 13, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ed è reduce dalla sconfitta interna subita per a 1 0 contro il Torino.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Dybala. Allenatore: José Mourinho.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Dove vederla in TV

Roma-Lecce sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 5 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte per Roma-Lecce di Serie A

Per i bookmaker, è la Roma la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 1 giocato vincente a quota 1.57 sia su AdmiralBet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.85, la vittoria esterna del Lecce a quota 6.50.

Pronostico Roma-Lecce

La Roma deve continuare a vincere per accorciare la classifica e per rientrare nella corsa per un posto nella prossima Champions League, il Lecce firmerebbe per un pareggio.

Pronostico: Roma vince + Over 2.5 + gol si, offerto a quota 4.10 su Unibet e a quota 4.25 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1/ 3-1 / 4-1

