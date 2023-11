Uno dei big match dell’undicesima giornata di campionato in Serie A, è in programma allo Stadio Franchi, domenica 5 novembre 2023, alle ore 20.45, e vede la squadra di casa della Fiorentina ospitare la Juventus. Pronostico Fiorentina-Juventus, quote scommesse e risultato finale per questa partita di calcio italiano.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva a questa partita casalinga valida per l’undicesimo turno di Serie A, al sesto posto in classifica con 16 punti, ma reduce da due sconfitte consecutive, subite in casa nel derby toscano contro l’Empoli e in trasferta a Roma contro la Lazio per 1 a 0.

La Juventus arriva a Firenze al secondo posto in classifica con 23 punti, frutto di 7 vittorie 2 pareggi e della sconfitta subita a Sassuolo per 4 a 2. Gli uomini allenati dal tecnico Massimiliano Allegri, sono reduci dalla vittoria interna contro il Verona per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 5 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Fiorentina-Juventus

Partita molto equilibrata in quota secondo i bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 2.90 su Unibet e a quota 2.95 su Sisal, il pareggio proposto a quota 3.20, la vittoria esterna della Juventus inserita nel tabellone quote a 2.55.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto sentita a Firenze, quella contro la Juventus, rivale storica della Fiorentina. La viola viene da due sconfitte consecutive in campionato, i bianconeri hanno raccolto 13 punti nelle ultime 5 partite di Serie A giocate.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 1.75 sia su Marathonbet che su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 0-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.