L’undicesima giornata di Serie A si chiude con due partite in questo lunedì 6 novembre. Si comincia alle ore 18, allo Stadio Benito Stirpe, dove il Frosinone di Eusebio Di Francesco ospiterà l’Empoli. Frosinone-Empoli pronostico special gratis, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Frosinone è a 12 punti in classifica. In campionato viene da due sconfitte consecutive, di cui l’ultima clamorosa a Cagliari, dove i ciociari si sono trovati avanti per 3-0.

Giovedì in Coppa Italia è arrivata la risposta convincente, dopo la batosta in Serie A, andando a vincere ai supplementari in casa del Torino ed ottenendo la qualificazione agli ottavi dove affronteranno il Napoli.

L’Empoli è terzultimo in classifica con 7 punti. Dopo la sorprendente vittoria nel derby toscano in casa della Fiorentina, lunedì scorso è arrivata la netta sconfitta in casa contro l’Atalanta. E’ la squadra che ha fatto meno gol in Serie A, solo 3 dopo dieci giornate.

Le probabili formazioni di Frosinone-Empoli

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Reinier, Garritano; Cheddira

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi

Formazione titolare per il Frosinone, con l’unico ballottaggio tra Luca Garritano e Jaime Baez sulla trequarti. Dopo la panchina di Cagliari, riprende il posto da titolare Walid Cheddira.

Per l’Empoli assenza pesante quella dello squalificato Youssef Maleh. Al suo posto ci sarà Jacopo Fazzini a centrocampo. In attacco rientra Tommaso Baldanzi, dovrebbe cedergli il posto Matteo Cancellieri, pronto a subentrare a gara in corsa.

Dove vederla in TV

Frosinone-Empoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN, lunedì 6 novembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Frosinone-Empoli

Il Frosinone è favorito dai bookmakers a quota 2.14 su Unibet e a quota 2.10 su Sisal. Il pareggio è offerto a quota 3.54 su Marathonbet e a quota 3.50 su AdmiralBet. La vittoria dell’Empoli è bancata a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci sembra un po’ alta la quota dell’Under 2.5 in questa sfida. Il Frosinone in casa ha visto spesso partite con molti gol, ma si tratta di una sfida delicata che arriva dopo un impegno infrasettimanale.

Pronostico: Under 2.5 a quota 1.94 su Marathonbet e a quota 1.95 su Sisal

Pronostico Special su Frosinone-Empoli

Liberato Cacace si troverà di fronte il giocatore più in forma della squadra avversaria Matias Soulé. Un suo cartellino a 3.75 su Sisal può essere una buona giocata ad alta quota

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-1

