Pronostici Serie A 2023-24 11a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click.

Pronostici Serie A 2023-24 11a giornata: l’anticipo di venerdì

BOLOGNA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite contro il Bologna nel massimo campionato (10V, 8N).

-Il Bologna non ha perso nessuna delle ultime nove partite di campionato (3V, 6N).

-La Lazio ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato, dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle prime sette disputate nel 2023/24 (1N, 4P).

-Il Bologna ha perso solo una delle ultime 12 gare casalinghe in Serie A (5V, 6N) – contro il Milan il 21 agosto – e ha mantenuto la porta inviolata nella metà di queste partite, incluse due delle ultime tre.

-Nessuna squadra ha subito meno gol nella ripresa rispetto al Bologna in questa Serie A (appena due, come l’Atalanta), dall’altra parte la Lazio ha effettuato solo 17 tiri nello specchio dopo l’intervallo, più soltanto di Frosinone (14), Genoa (13) e Torino (sette).

TIPS: PAREGGIO @3.30

Pronostici Serie A 2023-24 11a giornata: le partite di sabato

SALERNITANA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Fazio, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia. All. Inzaghi F.

Squalificati: Gyomber

Indisponibili: nessuno

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: Natan

Indisponibili: Osimhen

STATISTICHE

-Il Napoli è imbattuto contro la Salernitana in Serie A, grazie a tre successi e tre pareggi in sei precedenti.

-La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 11 gare di campionato e senza una vittoria contro il Napoli stabilirebbe il suo record negativo di partite consecutive senza successi in Serie A.

-Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol in trasferta in questo campionato (12); tuttavia, includendo anche la fine della scorsa stagione, i partenopei non hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare esterne di Serie A (4N, 1P).

-La Salernitana non ha vinto nessuna delle cinque gare casalinghe in questa Serie A (3N, 2P), subendo una media di 2.2 reti a partita (11 in totale).

-Nessuna squadra ha segnato meno gol nei primi tempi rispetto alla Salernitana in questa Serie A, appena uno (con Antonio Candreva contro la Roma il 20 agosto), alla pari dell’Udinese. In generale, solo Strasburgo (sei), Luton (sette) e Werder Brema (nove) hanno centrato lo specchio della porta meno volte rispetto ai granata (10) prima dell’intervallo nei cinque grandi campionati europei in corso.

TIPS: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.43

ATALANTA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal, Palomino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

STATISTICHE

-L’Inter è imbattuta da nove incontri di Serie A contro l’Atalanta (4V, 5N).

-L’Inter ha vinto con il punteggio di 3-2 ciascuna delle ultime due gare contro l’Atalanta in Serie A.

-Con un successo con clean sheet, l’Inter vincerebbe ciascuna delle prime cinque trasferte di una stagione di Serie A senza subire gol per la seconda volta nella sua storia.

-Nessuna squadra ha mantenuto la porta involata di più nei cinque grandi campionati europei in corso rispetto a Inter e Atalanta: sette clean sheet ciascuna, alla pari di Nizza e Juventus. In aggiunta, solo Bayern Monaco (6.4) e Juventus (6.5) hanno subito di meno a livello di Expected Goals rispetto ai milanesi (6.7) e ai bergamaschi (7.0).

TIPS: UNDER 2.5 @2.00

MILAN-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello, Kalulu, Pulisic, Pellegrino

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Semedo, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Ebosse, Kristensen

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto nell’ultimo precedente in Serie A contro il Milan, dopo una serie di sei incontri consecutivi senza successi (3N, 3P).

-Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (9V, 6N).

-L’Udinese è l’unica squadra contro cui il Milan, da quando è sotto la guida di Stefano Pioli, ha sempre segnato e subito gol in Serie A (13 gol segnati e 11 subiti in sette precedenti).

TIPS: GOL SI @1.95

Pronostici Serie A 2023-24 11a giornata: le partite di domenica

VERONA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Palladino

Squalificati: Gomez

Indisponibili: Caprari, Bettella, Izzo

STATISTICHE

-Il Monza è rimasto imbattuto nei due più recenti incontri contro il Verona in Serie A (1V, 1N).

-Nessuna squadra ha ottenuto meno punti (due) e segnato meno gol (tre) del Verona in Serie A da settembre ad oggi.

-Il Verona ha perso gli ultimi due appuntamenti casalinghi in Serie A, dopo che era rimasto imbattuto nei tre precedenti (1V, 2N).

-Il Monza ha perso quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (1V, 1N).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.35

CAGLIARI-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Nandez, Rog

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

Squalificati: Bani

Indisponibili: Messias, Jagiello, Retegui

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto le ultime cinque partite di Serie A contro il Cagliari.

-Nell’ultimo match, il Cagliari ha vinto la sua prima partita di questo campionato in rimonta contro il Frosinone; i sardi non ottengono due successi di fila in Serie A da gennaio 2022.

-Il Cagliari ha subito almeno tre gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A.

-Il Genoa ha mancato l’appuntamento con il gol in tre delle cinque trasferte di questo campionato.

TIPS: NO BET

ROMA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Dybala. All. Mourinho

Squalificati: Paredes

Indisponibili: Abraham, Pellegrini, Spinazzola, Kumbulla, Smalling

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Blin, Dermaku, Kaba

STATISTICHE

-La Roma ha vinto l’82% delle partite casalinghe di Serie A contro il Lecce (14V, 2N, 1P).

-Dopo aver subito gol per sei partite casalinghe consecutive di campionato, la Roma ha mantenuto la porta inviolata, vincendo, in tutte le ultime tre.

-Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite di questo campionato (3V, 2N), il Lecce ha subito tre sconfitte nelle cinque più recenti (2N).

TIPS: ROMA @1.52

FIORENTINA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Weah

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A: 80 successi per i bianconeri, a fronte di 35 vittorie viola e 53 pareggi; tuttavia, i bianconeri hanno ottenuto solo due successi nelle ultime sei sfide contro i toscani nel massimo campionato (2N, 2P).

-Grazie a una vittoria e tre pareggi, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite casalinghe contro la Juventus in Serie A.

-Dopo una serie di imbattibilità durata cinque partite (4V, 1N), la Fiorentina ha perso le due gare più recenti di Serie A, senza segnare alcun gol.

-La Juventus ha tenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive in Serie A.

TIPS: UNDER 2.5 @1.76

Pronostici Serie A 2023-24 11a giornata: doppio posticipo del lunedì

FROSINONE-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Squalificati: Maleh

Indisponibili: Destro, Pezzella

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto le ultime tre partite di campionato contro il Frosinone, tutte in Serie B, segnando sette reti nel periodo.

-Tra Serie A e Serie B il Frosinone ha mancato l’appuntamento con il gol due volte in casa contro l’Empoli, realizzando almeno due reti in tutte le altre sei sfide interne contro i toscani (16 gol totali).

-Il Frosinone ha perso le ultime due partite di Serie A, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti otto gare di questo campionato (3V, 3N).

-Nel 2023 l’Empoli ha mancato l’appuntamento con il gol in 15 partite, più di ogni altra squadra in Serie A; in particolare, i toscani non hanno segnato in otto gare in questa stagione, almeno due più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

-Il Frosinone è O/U 7-3 sulla linea di 9.5 corner quest’anno, l’Empoli è O/U 5-5 ma ha comunque una media di 10.1 calci d’angolo totali nelle sue partite di campionato in questa stagione.

TIPS: OVER 9.5 CORNER @2.00

TORINO-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Soppy

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Cragno, Matheus Henrique, Obiang

STATISTICHE

-Dopo aver vinto sei delle prime otto partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (2P), il Torino ha conquistato un solo punto nelle due più recenti.

-Il Torino ha vinto solo una delle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (3N, 1P).

-Il Torino ha segnato sette gol in questo campionato; dovesse rimanere a secco, per la squadra granata si tratterebbe di una delle peggiori cinque partenze.

-Il Sassuolo ha subito gol nelle ultime 18 partite di Serie A.

TIPS: OVER 1.5 @1.30

