Quote e risultati Serie A 11a giornata. Vediamo gli ultimi risultati del campionato di calcio italiano e a seguire un interessante prossimo turno col derby di Roma.

Quote e risultati Serie A 11a giornata: l’Inter vola verso lo scudetto

L’importante vittoria di misura ottenuta in trasferta contro l’Atalanta, permette all’Inter di mantenere la vetta solitaria in classifica e rafforza la possibilità di portare a casa lo scudetto secondo gli esperti di Unibet, che vedono la seconda stella nerazzurra @1,80, in vantaggio sulla Juventus, reduce dalla quarta vittoria consecutiva (la terza per 1-0) in casa della Fiorentina.

Il poker degli uomini di Allegri permette alla Vecchia Signora di posizionarsi alle spalle dell’Inter, @4 volte la posta su Sisal, con il Milan, sconfitto a San Siro dall’Udinese e senza vittorie dallo scorso 7 ottobre, ora terzo in lavagna @6. Più lontano il bis dei campioni d’Italia in carica del Napoli, tornato al successo nel derby campano contro la Salernitana, e dato dai boock @9.

Quote e risultati Serie A 11a giornata: Lautaro scappa per il capocannoniere

Nerazzurri primi non solo in classifica, ma anche tra i capocannonieri. Lautaro Martinez è il bomber protagonista di questa prima parte di stagione. A quota dodici reti in undici giornate, l’argentino è in testa alla classifica dei marcatori della Serie A e guida con notevole distacco le quote per il titolo di capocannoniere a fine stagione. Il centravanti dell’Inter si gioca @1,40.

Gli inseguitori del campione del mondo sono tre, tutti a sei gol stagionali: Osimhen, Lukaku e Giroud. Nella lavagna dei bookmaker il primo contendente al titolo è il nigeriano del Napoli, capocannoniere lo scorso anno, che si gioca @7,50. Il bomber della Roma, autore del gol vittoria all’ultimo respiro contro il Lecce, è offerto @8. Per il francese del Milan, invece, si sale in doppia cifra @10.

A cinque reti in campionato c’è Domenico Berardi, offerto @20, stessa cifra di Dusan Vlahovic. Il compagno di reparto di Lautaro, Marcus Thuram, si gioca @25, mentre è lontano in quota Ciro Immobile @35.

Quote e risultati Serie A 11a giornata: la panchina di Pioli ora scotta davvero

La clamorosa sconfitta interna contro l’Udinese ha ufficialmente aperto la crisi del Milan, e complicato ancora di più la posizione di Stefano Pioli. Gli ultimi trenta giorni, tra campionato e coppe, hanno visto i rossoneri vincere una sola volta, tra le polemiche di Marassi contro il Genoa, ottenendo poi tre sconfitte e due pareggi: numeri che hanno portato i rossoneri dalla prima alla terza posizione in Serie A a 6 punti dall’Inter, e complicato nettamente il percorso in Champions League.

Risultati scadenti che hanno provocato anche il malcontento dei tifosi, che hanno fischiato sonoramente la squadra al triplice fischio della sfida contro l’Udinese. Situazione che rende l’esonero di Pioli un’opzione sempre più concreta: secondo i betting analyst, infatti, questa eventualità paga @2.50 volte la posta, una quota dimezzata rispetto alla scorsa settimana.

Lotta salvezza: la Salernitana rischia

Continua il trend negativo della Salernitana: 4 punti, peggior difesa e zero vittorie, nonostante il cambio di allenatore. La squadra campana, proposta @1,30, è l’indiziata numero uno a retrocedere in Serie B. Situazione critica anche per l’Empoli, sconfitto nello scontro diretto con il Frosinone e offerto @1,45. La squadra di Di Francesco, invece, sembra convincere i bookie, che ora la vedono in Serie B @4.

Prova a tirarsi fuori dal pantano anche il Cagliari, salito @1,75 dopo la seconda vittoria di fila. Boccata d’aria anche per l’Udinese, che ha centrato il primo successo stagionale a San Siro contro il Milan e sembra aver beneficiato della cura Cioffi: la retrocessione dei bianconeri si gioca @3,25. Scende @2,75, infine, la quota dell’Hellas Verona, che contro il Monza ha collezionato la quarta sconfitta consecutiva, scivolando così al terzultimo posto in classifica.

Statistiche e betting trend

Nell’ultimo turno di campionato ci sono state 5 vittorie per le squadre di casa e 5 per le squadre in trasferta, senza nessuno pareggio. Tornano leggermente gli Over 2.5 gol usciti in 6 partite su 10. Ecco il riassunto delle statistiche principali del campionato di calcio italiano.

Prossimo turno: c’è il derby della capitale

Vediamo le prime quote del prossimo turno, la 12° giornata di Serie A che ha il derby della capitale Lazio-Roma come match di cartello; quote in equilibrio con la Roma leggermente favorita, spaccati anche gli scommettitori al 36% sui giallorossi e al 35% sulla Lazio (29% di Pareggi). Prima però si inizia con gli anticipi di venerdì 10 novembre, Sassuolo-Salernitana e Genoa-Verona.

Sabato altre tre partite, particolarmente delicata Lecce-Milan per quanto detto sulla panchina di Pioli che scotta. Gli scommettitori di Planetwin365 però continuano a preferire i rossoneri col 51% delle puntate mentre il 22% va sui salentini vincenti.

