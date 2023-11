Il Sassuolo, dopo aver chiuso l’ultima giornata giornata di Serie A, è la squadra che apre la dodicesima giornata, giocando venerdì 10 novembre 2023, alle ore 18.30, sfidando sempre una squadra granata, la Salernitana. Pronostico Sassuolo-Salernitana, risultato esatto e quote per scommettere.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo ha 11 punti in classifica, solo 3 in più rispetto al Verona terz’ultimo in classifica. Nelle ultime 5 gare di campionato, sono arrivati solo 2 punti per la squadra emiliana.

Se contiamo la vittoria ottenuta ai rigori in Coppa Italia, alla squadra di capitan Domenico Berardi manca la vittoria dal 27 settembre (2-1 in casa dell’Inter).

Se Sparta piange, Atene non ride. La Salernitana è ultima in classifica in Serie A, abbandonata pure dall’Udinese, con 4 punti. Al contrario dei rivali di giornata, nelle ultime partite in Coppa Italia hanno assaporato il gusto della prima vittoria stagionale, contro la Sampdoria per 4-0.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane Cabral; Dia.

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in buona parte la squadra che ha perso a Torino. Dubbio su chi affiancherà Martin Erlic in difesa, con l’esperto Gianmarco Ferrari favorito.

A centrocampo, dopo il gol, possibile conferma del norvegese Kristian Thorstvedt. Sulla trequarti Samu Castillejo insidia Nedim Bajrami per il ruolo di sottopunta dall’inizio.

Filippo Inzaghi punterà su Jovane Cabral dal primo minuto. In difesa cerca spazio dal primo minuto Federico Fazio. Per l’azione offensiva, l’ex attaccante di Juventus e Milan, si affida ad Antonio Candreva e Boulaye Dia.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Salernitana sarà trasmessa, in diretta su DAZN, venerdì 10 novembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Salernitana

Favoriti i neroverdi per questo incontro offerti vincenti a quota 1.70 su Unibet e a quota 1.69 su Marathonbet. Il pareggio è quotato dai bookmakers a 4.15 su Sisal e su Marathonbet. La vittoria della Salernitana inserita nel tabellone quote a 4.75.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non è facile sbilanciarsi sull’esito dell’incontro quando si sfidano due squadre in evidente difficoltà. Visto il gioco prettamente attendista che sta impostando Filippo Inzaghi e la verve realizzativa non proprio ottimale dei neroverdi, ci sembra alta l’offerta della quota per l’Under 3.5.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.50 su Unibet e a quota 1.47 su AdmiralBet

Pronostico Special su Sassuolo-Salernitana

Pasquale Mazzocchi cartellino a 4. Agirà probabilmente sulla fascia contro Domenico Berardi ed il giocatore della Salernitana con il suo temperamento potrebbe ricevere un’ammonizione in una sfida così delicata.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.