Allo stadio Marassi, andrà in scena venerdì 10 novembre 2023, alle ore 20.45, la seconda sfida in programma per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Alberto Gilardino ospita il Verona di un traballante Marco Baroni. Genoa-Verona di Serie A, pronostico, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa è a 11 punti, tre di distacco dalla terzultima che è proprio la rivale in questa giornata. Sette di questi punti sono arrivati in casa, dove ha ottenuto l’ultima vittoria contro la Salernitana. Albert Gudmunsson è il giocatore in più di questa squadra con 5 gol realizzati in Serie A.

Il Verona è in crisi profonda. Due vittorie nelle prime di campionato, di cui l’unica in trasferta ad Empoli all’esordio di questa stagione di Serie A.

Nelle successive 9 partite un rullino di marcia a dir poco deficitario: 8 sconfitte ed 1 pareggio. Terzo peggior attacco in campionato, con 7 gol, solo Empoli (4) e Salernitana (6) hanno fatto peggio.

Le probabili formazioni di Genoa-Verona

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Malinovskyi, Gudmundsson.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric.

Il Grifone dovrà fare a meno del suo attaccante titolare Mateo Retegui. L’italo-argentino dovrebbe rientrare dopo la sosta, al suo posto Albert Gudmundsson da falso 9.

Nel Verona continuano i problemi in difesa a livello di infortuni. In attacco potrebbe partire dalla panchina Federico Bonazzoli, con Cyril Ngonge pronto dal primo minuto.

Dove vederla in TV

Genoa-Verona sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, venerdì 10 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Salernitana

Ecco le quote per questa partita offerte dai bookmakers: La vittoria interna del Genoa è offerta a quota a 1.95 su AdmiralBet e a quota 1.94 su Marathonbet. Il pareggio bancato a quota 3.34 su Marathonbet e a quota 3.30 su Sisal. Il successo esterno del Verona proposto a quota 4.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

E’ veramente difficile puntare sul Verona, nonostante il Genoa non sia nel suo momento migliore. Puntiamo sulla vittoria del Genoa, che può risultare determinante per la panchina del Verona, visto anche la pausa nazionali successiva.

Pronostico: Vittoria Genoa a quota 1.95

Pronostico Special su Genoa-Verona

Albert Gudmunsson è il giocatore più forte dei rossoblu ed un punto di riferimento. Marcatore Più a 2.80 Sisal, per i quale valgono anche il palo o la traversa merita sicuramente di essere valutato.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 2-0

