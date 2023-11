La Juventus ospita il Cagliari nella sfida delle ore 18 di questo sabato 11 novembre 2023.. Partita da non prendere sottogamba per i bianconeri, visto che i sardi stanno attraversando il loro periodo migliore di questa stagione. Juventus-Cagliari pronostico gratis, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Con Wojciech Szczesny imbatutto da 590 minuti, si può dire che la Juventus ha trovato la sua quadra in fase difensiva. La squadra di Massimiliano Allegri non brilla sicuramente per il gioco, ma dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, è diventata estremamente pragmatica come il suo tecnico.

A Firenze è arrivato il primo gol in serie A per Fabio Miretti, spesso criticato dimenticandosi che la carta d’identità recita 2003.

Il Cagliari si presenta a Torino come squadra in fiducia, visto che 7 dei 9 punti in classifica in Serie A, sono stati ottenuti nelle ultime 3 giornate. L’ex Claudio Ranieri, allenatore della Juventus post Calciopoli, ha portato i sardi al quartultimo posto, dopo una partenza a dir poco difficoltosa.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Mancosu; Oristanio, Luvumbo.

Squalificato Adrien Rabiot a centrocampo al suo posto dovrebbero alternarsi Weston McKennie ed Andrea Cambiaso. Per il resto solita formazione con Moise Kean che cerca un posto dal primo minuto, ma potrebbe partire dalla panchina.

Claudio Ranieri proverà a fare densità, sfruttando le ripartenze con la velocità di Zito Luvumbo. Iniziale panchina quindi per Gianluca Lapadula ed Andrea Petagna.

Dove vederla in TV

Juventus-Cagliari sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 11 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Cagliari

La Juventus è favorita, senza indugi, per i bookmakers la vittoria dei bianconeri è pagata a quota 1.38 su Marathonbet e su AdmiralBet.

Il pareggio è pagato a quota 5.00 su Unibet e a quota 4.90 su Sisal. La vittoria dei sardi paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Andiamo contro il “cortomuso” e puntiamo su un multigol in favore dei bianconeri, visto che ci aspettiamo una vittoria convincente.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.62 su Sisal e a quota 1.58 su AdmiralBet

Pronostico Special su Juventus-Cagliari

Dusan Vlahovic è a secco dal 16 settembre, doppietta alla Lazio. E’ arrivato il momento del gol per il numero 9 della Juventus? A quota 2 Sisal merita il tentativo

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 2-1

