Il sabato di Serie A si conclude alle ore 20.45, al U-Power Stadium di Monza, un tempo Brianteo. Sfida tra due allievi di Gian Piero Gasperini in panchina, da una parte Raffaele Palladino e dall’altra Ivan Juric. Pronostico e Quote Monza-Torino di Serie A del 11/11/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza, con la vittoria di Verona, si piazza a ridosso della zona Europa con 16 punti. Il ruolino di marcia dei brianzoli recita 2 vittorie e 3 pareggi con 7 gol fatti e solo 2 subiti, quindi ancora imbattuti. Per Lorenzo Colombo è arrivata la prima doppietta in Serie A nell’ultima giornata.

Il Torino è a un solo punto di distanza, grazie alle due vittorie consecutive ottenute contro Lecce e Sassuolo. La squadra di Ivan Juric si è ripresa dopo un periodo difficile, combaciato anche con la netta sconfitta nel derby contro la Juventus.

Ci sarà Duvan Zapata, oggetto dei desideri di Adriano Galliani durante il calciomercato. In 5 gare in trasferta due vittorie e tre sconfitte.

Le probabili formazioni di Monza-Torino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato, Colpani; Colombo.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Sazonov; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Pochi problemi di formazione per Raffaele Palladino, che dovrebbe confermare Danilo D’Ambrosio in difesa. In attacco il giovanissimo Samuele Vignato dovrebbe essere favorito su Dany Mota sulla trequarti al fianco di Andrea “El Flaco” Colpani.

Piena emergenza difensiva in casa granata, dove farà di tutto per recuperare Ricardo Rodriguez per una maglia dal primo minuto. Nikola Vlasic, tornato al gol contro il Sassuolo, agirà dietro le due punte Duvan Zapata e Tony Sanabria.

Dove vederla in TV

Monza-Torino sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY sabato 11 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Torino

Leggermente favorito il Monza dalle quote, che vedono il segno 1 bancato a quota 2.50 su Sisal e a quota 2.47 su Marathonbet.

La vittoria granata è offerta a quota 3.15 su Unibet e a quota 3.10 su Sisal. Il pareggio è inserito in lavagna quote a 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita che ci “puzza” di pareggio. Un punto ciascuno, prima della pausa nazionali, con le squadre a metà classifica può essere un buon andazzo. Aggiungiamoci che è un risultato che il Torino ancora in trasferta non ha fatto, così ci mettiamo un po’ di statistica.

Pronostico: X a quota 3.24 su Marathonbet e a quota 3.15 su Unibet.

Pronostico Special su Monza-Torino

Un tiro in porta di Danilo D’Ambrosio a quota 4. Sempre pericoloso in carriera sui calci da fermo, proverà a dare un dispiacere alla sua ex squadra, senza contare che da braccetto di destra spesso si inserisce nella fase offensiva, come la scuola “Gasperiniana” insegna.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1

