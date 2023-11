Allo stadio Diego Armando Maradona, domenica 12 novembre 2023, andrà in scena la sfida all’ora di pranzo di domenica tra il Napoli e l’Empoli. Per gli azzurri un’occasione di riscatto, dopo la prova opaca contro l’Union Berlino in Champions League. Napoli-Empoli pronostico gratis, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli è a 21 punti in classifica, 7 in meno dall’Inter capolista. I campioni d’Italia hanno ottenuto 7 punti negli ultimi 3 incontri di Serie A.

L’ultima partita è stata quella in Champions League contro l’Union Berlino, chiusa con un pareggio contro una squadra che arrivava da 12 sconfitte consecutive.

L’Empoli naviga nei bassifondi della classifica. Penultimo posto in classifica con 7 punti e già un cambio di allenatore alle spalle. La squadra toscana viene dalla sconfitta di lunedì in casa del Frosinone, dove nei minuti finali per poco non riescono a portare a casa un punto.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Eempoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo.

Rudi Garcia dovrebbe apporre pochi cambi rispetto alla gara di Champions League. In difesa potrebbe rifiatare Amir Rrahmani ed a sinistra giocare Mathías Olivera. Per il resto formazione confermata.

I toscani possono contare sul rientro di Youssef Maleh dopo la squalifica e sul suo giocatore più talentuoso Tommaso Baldanzi, finalmente tornato a pieno regime dopo l’infortunio.

Dove vederla in TV

Napoli-Empoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY domenica 12 novembre dalle ore 12:30.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Empoli

L’offerta dei bookmakers per questo incontro è la seguente: Napoli vincente offerto a quota 1.24 su Marathonbet e a quota 1.23 su AdmiralBet, il pareggio bancato a quota 6.50 su AdmiralBet e su Unibet, la vittoria dei toscani pagata 12 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Puntiamo su un multigol “classico” in favore dei padroni di casa che quota meglio della vittoria.

Pronostico: Multigol casa 2-4 giocato a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.49 su AdmiralBet

Pronostico Special su Napoli-Empoli

Leo Skiri Østigård un tiro in porta a 4 su Sisal. Il norvegese ha già segnato due gol in questa stagione e sui calci da fermo è un’arma in più. Dovesse giocare titolare ci può stare come giocata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.