Entriamo nei dettagli delle quote antepost della prossima stagione del campionato di calcio italiano, la Serie A 2026-2027 dove i campioni in carica dell’Inter aprono da netti favoriti, e si può scommettere sulla vittoria dello scudetto dei nerazzurri, da imbattuti. Il Como spaventa le big mentre la Fiorentina si candida ad essere la sorpresa di questa stagione, dopo un annata molto negativa per i viola che ripartono con Grosso in panchina. Aggiornamenti Serie A 26-27.

Aggiornamenti Serie A 26-27: l’Inter può vincere lo scudetto da imbattuta?

Abbiamo già visto che i campioni in carica dell’Inter partiranno da favoriti secondo le quote antepost dello scudetto, anche per la stagione 2026-2027 di Serie A, ma c’è chi pensa a come la squadra di Chivu potrà vincere. I bookmakers propongo l’ipotesi di una vittoria dello scudetto dei nerazzurri chiudendo il campionato da imbattuti, una possibilità quotata @50 volte la posta, ed impresa che in Serie A manca dal 2011/2012. Tanto è passato dallo scudetto da imbattuta della Juventus con Antonio Conte in panchina, che – con appena 20 gol subiti nell’intero campionato – ha dato il via alla storica striscia bianconera con ben nove scudetti consecutivi.

L’Inter si è rinforzata sul mercato con l’arrivo di Stones in difesa, a migliorare una linea ben collaudata che vede la presenza di Akanji e Bastoni, ma la dirigenza sta studiando un ulteriore colpo (l’obiettivo numero uno, come è ben noto, è Romero) per alzare ulteriormente la qualità del pacchetto difensivo.

Non solo Inter, su Sisal e Snai si può giocare anche sullo scudetto della Juventus senza che i bianconeri perdano mai una partita di campionato con Luciano Spalletti in panchina, ma qui la quota sale @250, più facile che riesca l’impresa al nuovo Napoli di Max Allegri quotata @150 per questa opzione.

Le principali avversarie dell’Inter

Come detto a partire davanti a tutti è l’Inter, che con una quota di @2.00 si conferma la principale favorita. Dopo il successo ottenuto la passata stagione, la squadra allenata da Cristian Chivu riparte con l’obiettivo di riaffermarsi. I nerazzurri si presentano quindi alla nuova stagione con i favori del pronostico, ma alle loro spalle non mancano le squadre pronte a contendergli il ruolo di protagonista. Le principali rivali secondo gli analistisono le solite note. Il Napoli, proposto @6.00, è la prima squadra a inseguire l’Inter e si presenta ai nastri di partenza con l’ambizione di tornare protagonista dopo il secondo posto della scorsa stagione. Gli azzurri ripartono da Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, chiamato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte e a dare una nuova identità alla squadra e riportarla a competere per il vertice.

Juventus e Milan, entrambe @7.00, sono chiamate invece a rilanciare le proprie ambizioni e a riscattare una stagione al di sotto delle aspettative. I bianconeri, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, si affidano ancora a Luciano Spalletti, protagonista di una profonda rivoluzione della rosa con l’obiettivo di costruire una squadra capace di tornare a competere ai vertici come dimostrano gli oltre 100 milioni di euro spesi sul mercato. Il Milan, invece, inaugura il nuovo corso di Rúben Amorim, chiamato a voltare pagina dopo un’annata complicata e a rilanciare le ambizioni rossonere.

In quota @8.00 c’è la Roma, reduce dal terzo posto conquistato nella scorsa stagione e pronta a dare continuità al percorso intrapreso. I giallorossi tornano in Champions League dopo sette anni, con sei stagioni consecutive di assenza, e con Gian Piero Gasperini in panchina puntano ora a confermarsi ai vertici della Serie A. Più distante c’è invece il Como, proposto @25.00. La formazione lariana si presenta come l’outsider di lusso, ma il quarto posto conquistato nella scorsa stagione invita a non sottovalutarla. Il progetto guidato da Cesc Fàbregas ha mostrato idee chiare e una crescita costante, mentre una rosa giovane e ricca di talento lascia pensare a un Como tutt’altro che intenzionato a fare da comparsa. Dopo aver conquistato un posto in Champions League, i lariani sono chiamati ora a misurarsi nuovamente con le big e a provare a confermarsi tra le protagoniste del campionato. Il Como è stato grande protagonista anche sul mercato; dalla conferma di Paz agli arrivi di Liberali e (in attesa di ufficialità) Chalobah, gli uomini di Fabregas puntano in alto.

Possibili sorprese: la Fiorentina si candida alla rinascita

Chi sarà il nuovo Como per la stagione 2026-2027 della massima serie del campionato di calcio italiano? Una delle squadre che più stuzzica gli analisti dei bookmaker è la Fiorentina che, secondo gli esperti di Goldbet e Betflag, punta con decisione a un posto in Champions League, proposto a quota @10,00. D’altronde, i Viola sono molto attivi sul mercato e il nuovo allenatore, Fabio Grosso, arriva con tanto entusiasmo e dopo una stagione brillante al Sassuolo; inoltre, c’è la voglia di mettersi alle spalle la scorsa stagione, dopo la Fiorentina, per diversi mesi, ha vissuto lo spettro della retrocessione. Che siano proprio i Viola il “nuovo Como”?

Discorso simile si può fare per l’Atalanta, che vanta una storia recente di altissimo livello ma che ha pagato il primo anno senza Gian Piero Gasperini: non sarebbe proprio una sorpresa, quindi, ma comunque un arrivo in top-4 sotto la guida esperta di Maurizio Sarri si gioca @5 volte la posta. A proposito di Sarri, sulla scia di quanto detto per la Fiorentina anche per l’ex squadra del “Comandante”, la Lazio, la qualificazione in Champions rappresenterebbe un grande colpo di scena: uno scenario che in lavagna si attesta a quota @30,00.

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