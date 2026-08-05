Pronostici Serie A: quote e guida tv su tutte le partite della prima giornata di campionato del 22-24 agosto 2026

Pronostici Serie A
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5 Agosto 2026

Si avvicina l’inizio del campionato di calcio di Serie A 2026-2027 e sarà proprio l’Inter campione in carica ad aprire le danze sabato 22 agosto nell’anticipo contro la neo promossa Monza. Alla domenica il grosso delle partite di una prima giornata che si chiuderà lunedì 24 con due interessanti posticipi. Quote 1° Giornata Serie A.

Quote 1° Giornata Serie A: gli anticipi di sabato 22 agosto

Il campionato di Serie A 2026/2027 apre i battenti nel weekend del 22-24 agosto e le quote prima giornata Serie A iniziano già a delineare i favoriti del primo turno. Ad aprire le danze saranno Inter-Monza, con i campioni in carica nerazzurri contro i neopromossa brianzoli che sono tornati subito nella massima serie. Le quote indicano che l’Inter sarà la favorita più netta dell’intera giornata, con il pareggio quotato quasi la metà rispetto a un successo esterno del Monza. 

QUOTE: INTER @1.20 – PAREGGIO @6.50 – MONZA @11.50.
GUIDA TV: ore 18:30 su DAZN

Poco dopo toccherà a Udinese-Como, il successo esterno del Como di Fàbregas rientra tra i segni 2 più bassi del turno, ben al di sotto della valutazione riservata all’Udinese di Runjaić in casa.

QUOTE: UDINESE @4.35 – PAREGGIO @3.45 – COMO @1.82
GUIDA TV: ore 18:30 su DAZN e Sky

In serata giocano Genoa-Napoli. Alla prima giornata con Massimiliano Allegri in panchina dopo l’addio di Conte, il Napoli affronta una trasferta ligure che il mercato legge comunque alla portata dei partenopei quotati sotto la pari. Il Genoa di De Rossi resta competitivo soprattutto sul pareggio, quotato sensibilmente meno del successo interno.

QUOTE: GENOA @4.75 – PAREGGIO @3.15 – NAPOLI @1.85
GUIDA TV: ore 20:45 su DAZN e Sky

L’ultimo match del sabato è Parma-Cagliari, una delle sfide più equilibrate. Le tre quote restano in una forbice ristretta, con il Parma di Cuesta appena favorito in casa sul Cagliari di Pisacane. 

QUOTE: PARMA @2.60 – PAREGGIO @3.00 – CAGLIARI @2.85
GUIDA TV: ore 20:45 su DAZN

Quote 1° Giornata Serie A

Quote 1° Giornata Serie A

Le partite di domenica 23 agosto 2026 in Serie A

Domenica alle 18:00 si apre con Venezia-Lecce. I lagunari di Stroppa tornano in Serie A dopo aver vinto il campionato cadetto lo scorso anno, dopo una sola stagione di assenza dalla massima serie. Il Lecce di Di Francesco arriva da una salvezza conquistata all’ultimo e le quote premiano di poco i padroni di casa per questa prima di campionato.

QUOTE: VENEZIA @2.30 – PAREGGIO @3.15 – LECCE @3.15
GUIDA TV: ore 18:30 su DAZN

Alla stessa ora (18:30) sono in campo anche Frosinone-Juventus. Il Frosinone di Alvini torna in Serie A con lo stesso tecnico della promozione, ma trova subito una Juventus di Spalletti proposta sotto 1,50 per la vittoria al debutto stagionale.

QUOTE: FROSINONE @6.50 – PAREGGIO @4.35 – JUVENTUS @1.45
GUIDA TV: ore 18:30 su DAZN

Spostiamoci alla sera con Torino-Milan. I rossoneri iniziano l’era di Rúben Amorim in panchina, dopo tanti cambi anche a livello dirigenziale questa estate. Il Milan apre nettamente favorito anche se in trasferta, contro il Torino di Abate, altra nuova guida tecnica, quindi si sfidano due allenatori alla prima panchina con queste formazioni, un punto interrogativo ulteriore per le previsioni.

QUOTE: TORINO @4.25 – PAREGGIO @3.65 – MILAN @1.77
GUIDA TV ore 20:45 su DAZN

In campo a Bergamo, domenica sera (20:45) ci sono anche Atalanta-Sassuolo. Prima giornata di campionato per Maurizio Sarri sulla panchina della Dea, e i book danno un vantaggio molto ampio ai nerazzurri: il segno 1 resta a 1,52 in tutti i circuiti principali mentre il Sassuolo con il nuovo tecnico Aquilani (che prende il posto di Grosso passato alla Fiorentina) si gioca quasi a 6 volte la posta.

QUOTE: ATALANTA @1.52 – PAREGGIO @4.25 – SASSUOLO @5.65
GUIDA TV: ore 20:45 su DAZN

Quote Antepost Serie A 26-27

I due posticipi di Serie A 2026-27 di lunedì 24 agosto

Chiudiamo con i due anticipi del lunedì, molto interessanti. Si inizia alle ore 18:30 dal Dall’Ara con Bologna-Lazio, due formazioni che iniziano il campionato con due nuove guide tecniche: Domenico Tedesco sulla panchina rossoblù e Gennaro Gattuso su quella biancoceleste. Le quote indicano un vantaggio contenuto per il Bologna in casa.

QUOTE: BOLOGNA @2.10 – PAREGGIO @3.15 – LAZIO @3.55
GUIDA TV: ore 18:30 su DAZN

La chiusura del turno la giocano Roma-Fiorentina, lunedì alle ore 20:45 dallo Stadio Olimpico. La Roma di Gasperini riparte dalla qualificazione in Champions League e viene indicata largamente favorita contro la Fiorentina del nuovo allenatore Fabio Grosso, con i viola chiamati ad un cambio passo dopo la scorsa stagione molto deludente. Il mercato a Firenze è stato buono e i viola potrebbero essere la sorpresa di questa stagione, lo vedremo subito da questo primo test all’Olimpico, uno dei match più interessanti di questa prima giornata di Serie A, anche se i book non hanno dubbi e favoriscono nettamente i giallorossi, di poco sopra a 1.5.

QUOTE: ROMA @1.52 – PAREGGIO @4.10 – FIORENTINA @5.85
GUIDA TV: ore 20:45 su DAZN

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