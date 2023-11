Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. E’ il weekend del derby della capitale con Lazio-Roma.

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: doppio anticipo del venerdì

SASSUOLO-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Matheus Henrique, Obiang

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen; Tchaouna, Dia, Candreva; Ikwuemesi. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jovane Cabral

STATISTICHE

-Dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre confronti con la Salernitana in Serie A (2V, 1N), il Sassuolo ha perso la sfida più recente contro i campani.

-Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide al MAPEI Stadium contro la Salernitana in Serie A senza subire alcun gol e realizzandone ben sei.

-Il Sassuolo ha perso sei match in questo campionato (3V, 2N), solo una volta ha subito più sconfitte nelle prime 11 gare stagionali di Serie A (sette nel 2017/18).

-La Salernitana è una delle tre squadre a non aver ancora vinto alcun match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme al Lione e all’Almería.

-Includendo anche l’ultimo match dello scorso campionato, la Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 12 gare di di Serie A (4N, 8P).

-Salernitana e Sassuolo sono le uniche due squadre che non hanno ancora registrato alcun clean sheet in questa stagione di Serie A.

-La Salernitana è l’unica squadra che non ha ancora segnato nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; sempre nella prima mezz’ora di gioco nessuna formazione ha subito più reti dei campani (sette, al pari di Cagliari e Frosinone).

TIPS: GOL SI @1.70

GENOA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Messias, Jagiello, Retegui

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Doig; Bonazzoli, Duda; Djuric. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cabal, Dawidowicz, Lazovic, Henry

STATISTICHE

-Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 3N).

-Il Genoa ha vinto due delle ultime tre gare al Ferraris in campionato (1P), dopo che nelle precedenti 23 partite casalinghe di Serie A aveva ottenuto solo tre successi (9N, 11P).

-A partire da inizio settembre 2023, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Verona in Serie A: due in nove match, al pari della Salernitana.

-Il Genoa è sia la squadra che in percentuale ha segnato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco di questo campionato (8%, 1/12), sia quella che ne ha subiti di più in % nell’ultimo quarto d’ora (44%, 7/16).

-Genoa (76%) e Verona (77%) sono le due squadre con la più bassa percentuale di passaggi riusciti nella Serie A 2023/24.

-Genoa e Verona sono due delle squadre che hanno calciato meno corner. Il Genoa è O/U 2-9 sulla linea 9.5 calci d’angolo, il Verona è O/U 4-7.

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.60

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di sabato

LECCE-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Pulisic, Sportiello

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Lecce in Serie A (12V, 10N), l’unico successo dei pugliesi nel periodo risale all’1 aprile 2006.

-Il Lecce è rimasto imbattuto in nove delle ultime 12 gare casalinghe contro il Milan in Serie A (1V, 8N), trovando la via del gol in 10 di queste.

-Dopo aver guadagnato ben 11 punti nelle prime cinque partite di questo campionato (3V, 2N), il Lecce ha ottenuto solo due punti nelle ultime sei gare di Serie A, perdendo le due più recenti.

-Il Milan ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1N), tante quante nelle precedenti 19 (13V, 4N).

-Il Milan è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 partite di campionato giocate subito dopo un match di Champions League (6V, 3N).

-Il Milan ha ricevuto 29 cartellini in questo campionato (27 gialli e due rossi), solo il Lecce (34: 32 ammonizioni e due espulsioni) e la Juventus (30) ne contano di più.

TIPS: OVER 4,5 CARTELLINI @1.66

JUVENTUS-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba, Rabiot

Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Weah

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Rog

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A (1P), segnando 28 reti nel periodo (2.3 di media a match) e registrando otto clean sheet.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe contro il Cagliari in campionato.

-Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Juventus in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto su 11 match, record condiviso con il Nizza.

-La Juventus è una delle due formazioni, insieme al Nizza di Francesco Farioli, ad aver mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei gare nei maggiori cinque campionati europei.

-A partire da ottobre 2023, nessuna squadra ha segnato più reti del Cagliari in Serie A (nove, al pari di Bologna e Roma), nello stesso periodo, però, la Juventus è l’unica a non aver subito gol.

TIPS: JUVENTUS @1.30

MONZA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Palladino

Squalificati: Gomez

Indisponibili: Caprari, Izzo

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Zima; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Pellegri, Ricci, Rodriguez, Schuurs, Soppy, Vojvoda

STATISTICHE

-Il Torino è imbattuto nei due precedenti contro il Monza in Serie A.

-Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite di campionato (3V, 4N).

-A partire dallo scorso marzo, solo l’Inter (nove su 12) ha vinto più trasferte del Torino in Serie A (sette su 11); in aggiunta, solo Juventus e Inter (entrambe otto) hanno registrato più clean sheet fuori casa dei granata (sette) nel periodo.

-Solo l’Inter (cinque) ha subito meno gol su azione del Monza (sei) nella Serie A 2023/24.

-Solo il Genoa (86) ha effettuato meno tiri totali del Torino (115) in questo campionato; i granata (32) sono anche penultimi per conlusioni in porta.

TIPS: UNDER 2.5 @1.68

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 2023-24 12a giornata: le partite di domenica

NAPOLI-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Osimhen, Rrahmani

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Destro, Pezzella

STATISTICHE

-Nessun pareggio nelle ultime nove gare di Serie A tra Napoli ed Empoli: sei successi campani (inclusi i due dello scorso campionato) e tre toscani.

-Il rendimento del Napoli in questo campionato è molto differente tra casa e trasferta: lontano dal Maradona gli Azzurri viaggiano a 2.33 punti di media in sei partite, tra le mura amiche la media si abbassa a 1.4 in cinque gare.

-L’Empoli ha stabilito il suo nuovo record di sconfitte (otto) nelle prime 11 giornate di campionato.

-Solo il Bayern Monaco (19.9 a match) viaggia a una media tiri a partita migliore del Napoli (18.6) nei maggiori cinque tornei europei 2023/24; in generale, solo il Real Madrid (215) ha registrato finora più conclusioni totali degli Azzurri (204).

-L’Empoli è una delle tre squadre – con Lorient e Bournemouth – che non hanno ancora segnato un gol su sviluppo di palla inattiva nei maggiori cinque tornei europei 23/24

TIPS: NAPOLI @1.20

FIORENTINA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro la Fiorentina (entrambe con il punteggio di 2-1).

-La Fiorentina arriva da tre sconfitte di fila in campionato senza segnare: non rimane quattro gare consecutive in Serie A senza segnare da novembre 2020 e non perde quattro partite di fila nella competizione da dicembre 2019.

-Il Bologna è a 10 risultati utili consecutivi (la serie di imbattibilità aperta più lunga tra le squadre di questo campionato).

-Considerando le ultime otto giornate di campionato, il Bologna ha la miglior difesa della Serie A (solo quattro gol subiti) ed è secondo per clean sheets totali (cinque, come l’Atalanta, dietro solo alla Juventus che ne ha totalizzati sei nel periodo).

-Sfida tra due formazioni molto precise al tiro: il Bologna ha la miglior percentuale di tiri nello specchio di questa Serie A (54%), mentre la Fiorentina è terza in questa graduatoria (48% – tra loro il Milan a quota 52%).

TIPS: GOL SI @1.80

UDINESE-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Success. All. Cioffi

Squalificati: Kabasele

Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Kristensen, Semedo

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: De Ketelaere, El Bilal, Palomino

STATISTICHE

-L’Atalanta è imbattuta nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l’Udinese: sette vittorie e quattro pareggi.

-Nelle ultime otto sfide di campionato in Friuli tra Udinese e Atalanta, entrambe le squadre sono sempre andate a segno: sono stati prodotti in questo parziale ben 31 gol, 3.8 di media a match.

-L’Atalanta ha collezionato tre clean sheets nelle ultime sei gare esterne di Serie A, ma non riesce a chiudere due partite di fila in trasferta nel massimo campionato senza subire reti da settembre 2022.

TIPS: OVER 2.5 @1.90

LAZIO-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale, Marusic, Zaccagni, Luis Alberto

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling

STATISTICHE

-Da quando esiste il girone unico (1929/30) questo sarà il derby di Roma numero 181 considerando tutte le competizioni, il 159° in Serie A: nel massimo campionato guidano il bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 42, mentre 60 sono i pareggi.

-La Lazio ha vinto negli ultimi due derby di Serie A contro la Roma, non subendo alcun gol.

-La Lazio ha già perso cinque partite in questo campionato. Considerando le ultime otto giornate di campionato, la Roma sarebbe terza in classifica, con 16 punti dietro a Juventus e Inter (entrambe 19): per i giallorossi in questo parziale cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte.

-La Roma è la formazione che ha segnato più reti dal 76’ minuto di gioco in poi in questo campionato (ben nove), parziale in cui la Lazio ha messo a referto appena due gol.

-La sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 38 espulsioni in 58 incontri nel periodo, tra cui quelle di Ibañez, Cristante e Marusic nell’ultima stracittadina di marzo.

-Soltanto contro Simone Inzaghi (quattro), Josè Mourinho ha perso più gare in Serie A che contro Maurizio Sarri (tre): il portoghese vanta il 75% di sconfitte contro l’allenatore toscano (tre su quattro sfide) e tra gli allenatore affrontati almeno due volte nella competizione, proprio solo contro l’attuale allenatore dell’Inter (80%) ha una percentuale più alta di ko nel massimo torneo italiano.

-Romelu Lukaku ha partecipato attivamente a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime tre sfide contro la Lazio in Serie A.

-Ciro Immobile ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A (l’ultimo datato 15 gennaio 2021).

TIPS: ESPULSIONE SI @2.65

INTER-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cuadrado, Pavard

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto tutti e quattro i confronti in Serie A contro il Frosinone, segnando ben 11 gol e subendone appena uno.

-Nelle ultime 19 gare di Serie A l’Inter ha raccolto 16 vittorie, un pareggio e due sconfitte, viaggiando a una media di 2.6 punti a partita (49 in totale) e collezionando ben 11 clean sheets.

-Prima del Frosinone, sono state 28 le neopromosse a raccogliere almeno 15 punti nelle prime 11 partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 27 di queste si sono salvate a fine campionato, mentre l’unica a retrocedere fu il Perugia nel 1996/97.

-Questa è la quarta volta che l’Inter raccoglie almeno 28 punti nelle prime 11 partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, ma solo una volta nelle precedenti tre (2019/20, 2017/18 e 2009/10) ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione.

-L’Inter ha il miglior attacco del campionato (27 reti segnate), il miglior attacco nei secondi tempi (17), il miglior attacco su palla inattiva (otto gol realizzati), la miglior difesa su azione (solo cinque reti subite in questo modo), nonché è una delle tre squadre – con Cagliari e Milan – a non aver ancora subito gol di testa.

TIPS: INTER @1.20

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.