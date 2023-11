Domenica 12 novembre 2023, è la giornata del derby della capitale, a conclusione di una settimana fatta di sfottò tra i tifosi e non solo, visto che hanno trovato in Maurizio Sarri e José Mourinho degli ottimi testimoni. Pronostico Lazio-Roma di Serie A, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I biancocelesti della Lazio, arrivano da una vittoria fondamentale in Champions League contro il Feyenoord, che hanno rilanciato le loro quotazioni per la qualificazione agli ottavi.

In campionato, la sconfitta di Bologna, ha fermato la striscia di 3 vittorie consecutive, che ha portato la squadra ad avere 16 punti in classifica.

Al contrario, i giallorossi della Roma, arrivano da una sconfitta in Europa League contro lo Slavia Praga. Risultato che si poteva prevedere, visto la situazione in classifica del girone ed il fatto che lo Special One aveva anticipato di risparmiare l’impegno ad un paio di titolari. Un punto in più in classifica, rispetto alla Lazio, è il margine di vantaggio prima del derby.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Sono usciti acciaccati dalla partita contro il Feyenoord in Champions League Luis Alberto e Mattia Zaccagni. Lo spagnolo non dovrebbe avere problemi per partire dal primo minuto, mentre per l’italiano è più probabile la panchina, con l’esperto ed ex Pedro a completare il tridente offensivo. in difesa Patric confermato al centro della difesa, a centrocampo cerca spazio Matias Vecino.

Dopo il turnover centellinato in Europa League, tornano per questa sfida fondamentale i titolarissimi Bryan Cristante e Paulo Dybala. Per il resto formazione scontata, con due ballottaggi che ci saranno fino ad inizio incontro Rick Karsdorp o Rasmus Kristensen a destra, a centrocampo Renato Sanches o Houssem Aouar.

Dove vederla in TV

Lazio-Roma sarà trasmessa, in diretta su DAZN domenica 12 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Roma

Leggermente favorita la Roma dalle quote dei bookmakers che vedono il segno 2 offerto a quota 2.65 su Unibet e a quota 2.60 su AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 3.10 sia su Sisal che su Unibet. La vittoria della Lazio è data offerta a quota 2.90.

Pronostico per questa partita di Serie A

L’ultimo pareggio nel derby è datato gennaio 2020, in quella stagione sia andata che ritorno finirono 1-1. Da quel momento, quattro vittorie laziali (due per 1-0 nella passata stagione) e due giallorosse.

La Lazio in 15 gare ufficiali disputate in questa stagione ha pareggiato solo due volte, idem la Roma. Entrambe non pareggiano da fine settembre. E’ l’esito che ci piace di più per questo incontro e le statistiche ci vengono pure in soccorso, come segno “ritardatario”

Pronostico: X a quota 3.10 su Sisal e su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-0

