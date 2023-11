Quote e risultati Serie A 12a giornata. L’Inter vince e mantiene il primato nella classifica del campionato di calcio italiano. Il Napoli perde e Garcia è al capolinea. Tudor favorito, vediamo le quote per il sostituto nella panchina dei partenopei. Ora settimana di pausa con le nazionali, si torna dal 25 novembre per la 13° giornata col derby d’Italia Juve-Inter che vale il primato nella corsa allo scudetto.

Quote e risultati Serie A 12a giornata: Inter al comando

Il Milan subisce la rimonta contro il Lecce, il Napoli cade in casa contro l’Empoli e in Serie A va in scena il primo testa a testa per lo Scudetto con protagoniste Inter e Juventus, che peraltro saranno avversarie dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, come vedremo in seguito nell’articolo di aggiornamento dopo la 12° giornata di Serie A.

Cambiamenti anche sulle quote antepost AdmiralBet e sulla lavagna scommesse, col netto distacco tra le squadre di Inzaghi ed Allegri e le inseguitrici. I nerazzurri si confermano primi con 31 punti e sono in prima fila anche nelle quote antepost visto che si giocano campioni d’Italia @1.60, con la Juventus che ha solo due punti di distanza (e una stagione libera dalle coppe come ricorda sempre Marotta che da proprio i bianconeri come favoriti) e una quota di @3.50.

La sosta servirà al Milan per recuperare lucidità dopo una serie nera con appena due punti conquistati nelle ultime quattro giornate, bottino magro che ha portato la quota per lo scudetto ai rossoneri @8.00 volte la posta mentre si gioca @12.00 il Napoli, battuto in casa dall’Empoli. Dietro il distacco si fa più importante, per non dire quasi impossibile da colmare: l’Atalanta @75.00 e Roma, Lazio e Fiorentina tutte @100 difficilmente potranno impensierire Inter e Juventus.

Quote e risultati Serie A 12a giornata: Napoli si cambia, addio a Garcia

L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra essere giunta al capolinea. Decisiva la sconfitta al Maradona contro l’Empoli, oltre al rendimento altalenante e ad un feeling mai sbocciato con lo spogliatoio. De Laurentiis potrebbe decidere per l’esonero già nelle prossime ore. Secondo gli esperti di Sisal, in pole @1,80 per sostituire il tecnico francese c’è Igor Tudor, già allenatore in Italia sulla panchina di Udinese e Hellas Verona.

Si gioca @3, invece, un clamoroso ritorno sulla panchina partenopea di Walter Mazzarri, alla guida degli azzurri dal 2009 al 2013. Offerto @5 Fabio Cannavaro, reduce dall’esperienza non esaltante al Benevento, mentre è proposta @9 la permanenza di Rudi Garcia. Più remote le altre ipotesi: Antonio Conte e Christophe Galtier sono rispettivamente in lavagna @16 e @20, mentre si sale @55 per Hans Flick e @66 per Marco Giampaolo, lontano dai campi ormai da ottobre 2022.

Statistiche e betting trend

Ultimo turno di campionato anomalo, con 4 vittorie per le squadre di casa, 1 vittoria ospite e ben 5 pareggi, il 50% delle partite si sono chiuse con la X. Leggera prevalenza anche per gli Under usciti in 6 partite su 10. Vediamo gli aggiornamenti delle statistiche principali di Serie A.

Prossimo turno: dopo le nazionali c’è il derby d’Italia tra Juventus-Inter

Vediamo le prime quote per la 13° giornata di Serie A, che tornerà il 25 novembre dopo la pausa per le nazionali, e sarà un ritorno con un derby d’Italia mai così importante. Molto infatti potrebbe cambiare con lo scontro diretto di domenica 26 novembre, quando a Torino Inzaghi ed Allegri si troveranno finalmente faccia a faccia per Juventus-Inter. Sarà una gara equilibrata, ma l’Inter per ora è favorita @2.22 su Planetwin365 contro il successo bianconero @3.310 e il segno X @3.25. Gli scommettitori puntano al 42% sulla vittoria dei nerazzurri, con un 28% che punta sui bianconeri, una percentuale perfino minore al 30% che crede nel pareggio dopo le prime ore di scommesse.

Il derby d’Italia si giocherà domenica sera, ma anche il sabato è imperdibile con 3 partite interessanti. Si inizia con Salernitana-Lazio e a seguire c’è Atalanta-Napoli, con la prima dei partenopei senza Garcia che sono leggermente favoriti @2.58 sul campo della Dea @2.64. Le quote sono comunque in grande equilibrio, e la pensano così anche gli scommettori che vanno al 36% sia per la vittoria dei padroni di casa, che per gli ospiti. Infine al sabato sera Milan-Fiorentina. Qui i rossoneri aprono nettamente favoriti con quota sotto la pari e un 50% di preferenze iniziali da parte degli scommettitori, il doppio esatto rispetto al 25% che crede nella vittoria della Viola, opzione quotata @3.85 volte la posta.

