Quote Retrocessione Serie A 2022-23. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la retrocessione dove cala in modo preoccupante il Verona. Vediamo anche la corsa all’Europa con il Monza che inizia a credere, e per i primi 4 posti Champions dove ci prova la Fiorentina.

Quote Retrocessione Serie A 2022-23: il Verona a picco

Sesta sconfitta di fila e penultimo posto in classifica. L’Hellas Verona non ingrana e l’incubo Serie B sembra materializzarsi sempre di più. Nelle quote per la retrocessione i gialloblù scendonoda 2,75 a @1,75, seconda solo al @1,35 della Salernitana, unica squadra ancora senza vittorie e fanalino di coda.

Quota @1,75 (ma in salita rispetto alla settimana scorsa) anche per Empoli e Cagliari: i toscani, grazie al colpaccio del Maradona, sono ora fuori dalla zona retrocessione, mentre la squadra di Ranieri, seppur terzultima, sembra aver trovato continuità di rendimento nelle ultime uscite.

Stabile @4 il Frosinone, per il momento tranquillo a metà classifica. In lavagna @4 anche l’ipotesi retrocessione dell’Udinese, imbattuto da sei partite e pienamente risollevato dopo un inizio balbettante grazie ai quattro punti conquistati contro Milan ed Atalanta. Chi, invece, non vince da sei giornate è il Sassuolo, ora più vicino alla zona calda della classifica e offerto @6.

Europa: Monza e Fiorentina ci credono

Due punti rosicchiati a Milan, Roma, Lazio e Atalanta, tre al Napoli. Bilancio nettamente favorevole per la Fiorentina dopo la dodicesima giornata di Serie A, che ha visto i viola salire al sesto posto in classifica, lontano solo una lunghezza dalla zona Champions. In virtù di ciò, nelle proiezioni di Planetwin365 il piazzamento nelle prime quattro della squadra di Vincenzo Italiano scende @5.

Continua a convincere i bookie l’Atalanta, in lavagna @2,62, nonostante il pareggio di Udine e la sconfitta con l’Inter. Le principali favorite restano proprio i nerazzurri di Inzaghi e la Juventus, saldamente al primo e secondo posto in graduatoria, rispettivamente offerte a quote quasi simboliche @1,01 e @1,11.

La discontinuità di rendimento, invece, incide sulla quota di Milan e Napoli, in rialzo @1,25 per i rossoneri e @1,53 per gli azzurri. Dopo il punticino nel derby, Roma e Lazio hanno perso un’ottima occasione per avvicinare la zona Champions. In salita, dunque, le quote delle due capitoline: giallorossi @6, biancocelesti @8. Tra le sorprese, infine, il Bologna, protagonista di un ottimo avvio di stagione, vale @17 volte la posta, mentre il Monza di Raffaele Palladino si gioca @41.

Approposito di Monza, i brianzoli fanno sul serio con una sola sconfitta nelle ultime nove giornate, arrivata in pieno recupero a Roma con l’uomo in meno, l’imbattibilità interna in Serie A (solo come la Juventus) e i 17 punti conquistati in 12 giornate, addirittura a -4 dalla zona Champions. Il Monza, che già l’anno scorso aveva sfiorato la qualificazione in Europa, vede la partecipazione alla prossima Conference League @7,50, quota che sale @20 dai betting analyst di Snai in caso di accesso in Europa League.

