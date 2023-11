Pronostici Serie A Mazzarri Napoli. Vediamo tutte le quote antepost aggiornate sui campioni d’Italia in carica, il Napoli che ha deciso di ripartire da Walter Mazzarri, che torna dopo tanti anni sulla panchina dei partenopei al posto di Rudi Garcia. Come rispondono i bookmakers a questa scelta di De Laurentiis?

Pronostici Serie A Mazzarri Napoli: il ritorno di Walter

Il pareggio contro l’Union Berlino e la sconfitta contro l’Empoli hanno messo la parola fine all’era di Rudi Garcia al Napoli. De Laurentiis sembrava aver già chiuso per Igor Tudor, ma nelle ultime ore tutto è cambiato per il ritorno di Walter Mazzarri che fu allenatore del Napoli dal 2009 al 2013, con una Coppa Italia messa in bacheca. A lui il ruolo di traghettatore fino a fine stagione col compito, comunque, di conquistare un posto tra le prime quattro del campionato oltre agli ottavi di Champions League.

I punti che hanno deciso per il cambio sono stati diversi, su tutti il contratto, con Mazzarri che ha accettato di finire solo questa stagione mentre Tudor voleva un contratto di almeno 2 anni, ma anche fattori tattici, con il presidente del Napoli che avrebbe avuto la rassicurazione dal nuovo allenatore di tornare al 4-3-3, quello di Spalletti, che ha portato al bel gioco e allo Scudetto, anche se Mazzarri ha sempre predicato il suo 3-5-2 in carriera, modulo che avrebbe accettato di cambiare, a differenza di Tudor che non si sarebbe distaccato dal suo 3-4-2-1.

Pronostici Serie A Mazzarri Napoli: le quote dei partenopei

Vediamo come i bookmakers hanno accolto la notizia del ritorno di Mazzarri per quelli che rimangono i campioni d’Italia in carica. E vediamo proprio la comparazione delle migliori quote antepost per lo scudetto dove il Napoli è fuori dalla top-3 occupata dall’Inter che domina su Juventus e Milan, mentre i partenopei sono offerti ora @12 per il bis.

I bookmakers rimangono comunque positivi per un piazzamento in top-4 che vale l’accesso alla prossima Champions League. Su Planetwin365 questa ipotesi è quotata @1.45.

Su SNAI si può giocare sul Miglior Attacco di Serie A, col Napoli che rimane @4.50 come prima alternativa all’Inter favorita anche qui @1.30. I nerazzurri staccano tutti anche per la Miglior Difesa @1.45 e qui i principali avversari sono i bianconeri della Juventus @2.50. Mazzarri è un allenatore difensivo, ma il Napoli miglior retroguardia a fine stagione è un opzione quotata @10 volte la posta, al pari del Milan.

E se le cose non dovessero andare? Si può scommettere anche su esonero o dimissioni di Walter Mazzarri entro il 7 gennaio 2024 in quota @7.50. Ora a rischiare è Baroni che ha una quota micro @1.25 ed inizia a scottare anche la panchina del Sassuolo di Dionisi che però rimane più alto in quota @3.50.

