Per la tredicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sabato 25 novembre 2023, alle ore 15, si gioca il match tra l’ultima squadra in classifica, la Salernitana e la Lazio. Salernitana-Lazio Serie A, pronostico e quote scommesse, oltre alle probabili formazioni e allo stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Salernitana, allenata dal nuovo tecnico Filippo Inzaghi, non ha ancora vinto in questa stagione di Serie A, infatti dopo 11 partite ha raccolto solo 5 punti, frutto di 5 pareggi e ben 7 sconfitte.

La Lazio, arriva a Salerno, nona in classifica con 17 punti, a pari con il Monza. I biancocelesti sono reduci dal pareggio interno per 0 a 0 nel derby capitolino contro la Roma, e sono distanti ben 14 punti dalla capolista della Serie A, l’Inter.

Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Ikwuemesi; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vederla in TV

Salernitana-Lazio sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 25 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Salernitana-Lazio

Per i bookmaker è la Lazio la formazione favorita per la vittoria. Segno 2 favorito per il successo e proposto a quota 1.75 sia su Sisal che su AdmiralBet, il pareggio bancato a quota 3.75, la vittoria interna a quota 4.75.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Lazio parte sicuramente favorita, ma attenzione che la Salernitana vuole vincere la sua prima partita in Serie A della stagione 2023-2024 e dopo il buon pareggio esterno 2 a 2 a Sassuolo, proverà a dare fastidio alla Lazio.

Pronostico GOL SI offerto a quota 1.95 su Unibet e a quota 2 su Marathonbet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-2