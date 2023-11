La seconda partita di Serie A, in programma sabato 25 novembre 2023, alle ore 18, è il big match tra i padroni di casa dell’Atalanta e i campioni d’Italia in carica del Napoli. Pronostico Atalanta-Napoli, risultato esatto e quote scommesse, probabili formazioni e stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, è al quinto posto in classifica di Serie A con 20 punti, a pari merito con la Fiorentina. Nell’ultimo turno di campionato giocato, è arrivato il pareggio esterno 1 a 1 ottenuto a Udine.

Il Napoli, del nuovo tecnico Walter Mazzarri, è solo al quarto posto in classifica con 21 punti a meno 10 dalla capolista Inter. Gli azzuri vengono dalla brutta sconfitta interna subita per 1 a 0 contro l‘Empoli, che è costato il posto di allenatore a Rudi Garcia.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta, Pasalic, Lookman, Scamacca. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Dove vederla in TV

Atalanta-Lazio sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 25 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Napoli

Partita molto equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker, quella tra Atalanta e Napoli.

Vittoria interna bancata a quota 2.70 su Admiralbet e a quota 2.75 su Unibet, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna pagata a quota 2.60.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto difficile da pronosticare quella tra Atalanta e Napoli. I bergamaschi devono vincere per continuare a rincorrere un posto nella prossima Champion League, stessa cosa per il Napoli. Partita che finirà in pareggio?

Pronostico X a quota 3.40

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-2