Il big match della tredicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 26 novembre 2023, alle ore 20.45 e vede la Juventus seconda in classifica, ospitare la capolista Inter. Pronostico Juventus-Inter, big match di Serie A del 26/11/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus, arriva a questa importante partita di Serie A, seconda in classifica con 29, con una sola sconfitta subita in campionato in trasferta a Sassuolo. Nella ultime 5 partite giocate, sono arrivate 5 vittorie, l’ultima in casa per 2 a 1 contro il Cagliari.

I neroazzurri, allenati dal tecnico Simone Inzaghi, sono in testa al campionato italiano con 31 punti, frutto di ben 10 vittorie, 1 pareggio e della sconfitta interna subita contro il Sassuolo. L’inter è già sicura di un posto negli ottavi di finale di Champions League, con due giornate di anticipo.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.Allenatore: Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.Allenatore:Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV

Juventus-Inter sarà trasmessa, in diretta su DAZN domenica 26 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Inter

Le quote offerte dalle principali case di scommessa, vedono l’Inter favorita dai pronostici.

La vittoria esterna dei neroazzurri, è bancata a quota 2.20 su Sisal e su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.25, la vittoria casalinga pagata a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto incerta questa tra Juventus e Inter. La squadra milanese parte leggermente favorita anche nel nostro pronostico, ma attenzione alla Juventus che quest’anno è una squadra che subisce poche reti.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 1.90 sia su Admiralbet che su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 0-1