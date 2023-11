La tredicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, si conclude lunedì 27 novembre 2023, alle ore 20.45, col il posticipo tra i padroni di casa del Bologna e la squadra ospite del Torino. Bologna-Torino Serie A, pronostico e quote scommesse, probabili formazioni e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna, arriva a questo match casalingo valido per la tredicesima giornata in Serie A, al settimo posto in classifica con 18 punti a pari merito con la Roma.

Nell’ultimo turno di campionato giocato, prima della pausa dedicata alle nazionali, è arrivata la seconda sconfitta stagionale, in trasferta 2 a 1 a Firenze.

Il Torino arriva in Emilia, undicesimo in classifica con 16 punti. Gli uomini allenati dal tecnico Ivan Juric, vengono da 7 punti nelle ultime 3 partite giocate, frutto di due vittorie ottenute contro Lecce e Sassuolo e il pareggio di Monza.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

Dove vederla in TV

Bologna-Torino sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, lunedì 27 novembre alle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Torino

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita molto incerta e combattuta sulla squadra che potrebbe vincere questa partita.

Segno 1 offerto vincente a quota 2.30 su Unibet e a quota 2.33 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.25, la vittoria esterna inserita in lavagna a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Pronostico molto incerto per questo match tra Bologna e Torino. Il Bologna ha subito solo due sconfitte in campionato e in casa gioca un ottimo calcio. Il Torino dopo un periodo nero, coinciso con il derby perso con la Juventus, ha poi iniziato a macinare punti.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 2 sia su Marathonbet che su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1