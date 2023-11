Pronostici Serie A 2023-24 13a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si torna in campo dopo la pausa per le nazionali col derby d’Italia Juventus-Inter.

Pronostici Serie A 2023-24 13a giornata: anticipi del sabato

SALERNITANA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. Inzaghi F.

Indisponibili: Jovane, Tchaouna, Ochoa

Squalificati:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Indisponibili: Zaccagni, Vecino

Squalificati: Luis Alberto

STATISTICHE

-Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai pareggiato in Serie A, la Lazio è quella affrontata più volte dai campani: otto confronti (3V, 5P).

-La Salernitana non vince da 13 partite (5N, 8P) di campionato: si tratta della striscia negativa più lunga dei granata in Serie A.

-La Salernitana ha mancato l’appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A.

-La Lazio non ha trovato il gol nelle ultime due partite di Serie A, contro Bologna e Roma.

-Salernitana e Lazio sono due delle tre squadre (con l’Udinese) che in questo campionato non hanno ancora realizzato alcun gol di testa.

TIPS: UNDER 2.5 @1.86

ATALANTA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Lookman, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini

Indisponibili: Tourè, Palomino, Toloi

Squalificati: De Roon

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Indisponibili: Osimhen, Mario Rui, Meret, Lindstrom

Squalificati:

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro l’Atalanta e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sei contro la Dea.

-L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in quattro delle cinque partite casalinghe disputate in questo campionato.

-In questo campionato, il Napoli è la squadra con la più alta differenza tra i punti conquistati in trasferta e quelli guadagnati in casa: 14 in gare esterne per i partenopei, contro solo sette guadagnati tra le mura amiche.

-Walter Mazzarri ha vinto 73 partite da allenatore del Napoli in Serie A: soltanto William Garbutt (92), Maurizio Sarri (79) ed Eraldo Monzeglio (77) hanno collezionato più successi alla guida dei partenopei nel massimo campionato.

TIPS: NO BET

MILAN-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Leao, Calabria, Okafor.

Squalificati: Giroud

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè; Nzola. All. Italiano

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Kayode

Squalificati: Ranieri

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto 76 partite di Serie A contro la Fiorentina (44N, 46P); l’unica squadra ad avere battuto più volte i viola nel massimo campionato è la Juventus (81).

-Il Milan ha perso due delle ultime quattro partite (2N) di Serie A. La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A, senza segnare.

-Nelle ultime tre stagioni di Serie A, il Milan ha giocato 20 gare senza Olivier Giroud o Rafael Leão: in queste partite la percentuale di vittoria dei rossoneri è stata del 45%, contro il 65% con almeno uno dei due in campo.

-Il Milan è la miglior squadra da Under sulla linea 9.5 corner (O/U 2-10). Anche la Fiorentina è da Under (O/U 5-7).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.70

Pronostici Serie A 2023-24 13 giornata: le partite di domenica

CAGLIARI-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Hatzidiakos, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Indisponibili: Rog, Capradossi, Nandez, Oristanio, Di Pardo

Squalificati:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Carboni A, Caldirola; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Mota. All. Palladino

Indisponibili: Caprari, Gomez, Izzo, Mari

Squalificati:

STATISTICHE

-Cagliari e Monza non si sono mai affrontate in Serie A, ma si sono incrociate 38 volte in Serie B; negli ultimi sei confronti nel campionato cadetto, i sardi hanno vinto tre volte (2N, 1P), ottenendo tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide (8N, 4P).

-Il Monza ha un bilancio in equilibrio contro squadre neopromosse in Serie A, grazie a un successo esterno, due pareggi e una sconfitta interna, nella sfida più recente, contro il Lecce lo scorso maggio.

-Dopo avere tenuto la porta inviolata per tre match consecutivi, il Monza ha subito esattamente un gol in tutte le ultime quattro.

-Il Monza ha vinto due delle ultime tre trasferte (1P) di Serie A, dopo che nelle precedenti quattro gare esterne aveva raccolto soltanto un punto (1N, 3P).

-Il Cagliari è una delle tre squadre, con Empoli e Udinese, a non avere ancora trovato il gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; inoltre, nessuna squadra ha realizzato meno reti dei sardi (due) nei primi tempi della Serie A 2023/24.

TIPS: PAREGGIO @3.30

EMPOLI-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

Indisponibili: Pezzella

Squalificati:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; M. Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Indisponibili: Alvarez, Obiang

Squalificati:

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Sassuolo (2P).

-Quella tra Empoli e Sassuolo è, insieme a Juventus-Pro Vercelli (12) e Milan-Pro Vercelli (12), una delle tre sfide che si è verificata più volte nella storia della Serie A senza mai vedere un pareggio: in 12 precedenti sono sette i successi per i neroverdi contro cinque degli azzurri.

-L’Empoli ha vinto il 67% delle partite interne contro il Sassuolo in Serie A (4V, 2P) ma ha perso cinque delle ultime sette gare casalinghe in campionato (1V, 1N) – in questi sette match inoltre ha segnato un solo gol.

-Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (2N, 7P); quella neroverde inoltre è la formazione che ha subito più reti fuori casa nella competizione nel 2023: 33 in 16 gare esterne, una media di 2.1 a incontro.

TIPS: PAREGGIO @3.60

FROSINONE-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Ibrahimovic, Reinier, Soulé; Cuni. All. Di Francesco

Indisponibili: Harroui, Mazzitelli

Squalificati:

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi; Puscas. All. Gilardino

Indisponibili: Gudmundsson, Retegui, Bani, Jagiello

Squalificati:

STATISTICHE

-Frosinone e Genoa si sono incrociati otto volte tra Serie A e Serie B: i ciociari hanno vinto la sfida più recente, il 13 maggio scorso, dopo avere perso ben cinque delle precedenti sette (due pareggi a completare).

-Il Genoa ha segnato esattamente due gol in ognuna delle quattro trasferte giocate contro il Frosinone tra Serie A e Serie B.

-Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di fila in Serie A (2V, 3N), il Frosinone ha perso ben quattro delle ultime sei (2V); da inizio ottobre in avanti, soltanto il Verona ha subito più sconfitte (cinque) dei ciociari nella competizione.

-Il Genoa non ha subito gol in due delle ultime tre partite (2V, 1P) di campionato. Il Genoa ha subito due gol in ciascuna delle ultime tre trasferte.

-Genoa (44%) e Frosinone (35%) sono due delle tre squadre, con la Salernitana (38%), ad avere subito più gol in percentuale nei 15 minuti finali di gara; i rossoblù hanno incassato sette reti su 16 in questo intervallo temporale, i giallazzurri sette su 20.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

ROMA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Abraham, Smalling, Sanches

Squalificati:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. All. Cioffi

Indisponibili: Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Ebosse, Davis

Squalificati:

STATISTICHE

-La Roma ha trovato il successo in sei delle ultime nove gare contro l’Udinese in Serie A (1N, 2P). La Roma ha vinto ben 12 delle ultime 14 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2P), con un punteggio aggregato di 34-13.

-L’Udinese ha pareggiato ben otto delle ultime 11 gare di Serie A (1V, 2P): quella friulana è infatti la formazione che ha pareggiato più volte nei cinque grandi campionati europei in corso (otto).

-L’Udinese è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sette gare esterne di campionato con Gabriele Cioffi in panchina (4V, 3N).

-Dopo la rete contro il Monza e le due contro il Lecce, tutte dal 90° minuto di gioco, la Roma potrebbe diventare la prima squadra nella storia della Serie A a segnare quattro gol consecutivi nella competizione dal minuto 90 in avanti.

TIPS: ROMA SEGNA PER ULTIMA @1.40

JUVENTUS-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Danilo, Fagioli, Weah

Squalificati:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

Indisponibili: Cuadrado, Pavard, Bastoni

Squalificati:

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A (87 su 180), almeno 33 successi in più di qualsiasi altra.

-La Juventus ha vinto ben cinque delle ultime otto gare di Serie A contro l’Inter (1N, 2P), tra cui le due più recenti senza subire gol.

-L’Inter non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Juventus in campionato (4N, 11P) e in nove di queste non ha trovato la via del gol.

-L’Inter ha vinto 10 dei 12 match di questo campionato (1N, 1P).

-Solo il Nizza (quattro) ha subito meno gol di Inter (sei) e Juventus (sette) nei cinque grandi campionati europei in corso.

-Tra le squadre affrontate più di cinque volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui Lautaro Martínez ha la peggior media gol (appena una rete in 676 minuti contro i bianconeri).

-Filip Kostic, la cui ultima rete in Serie A è arrivata nell’1-0 contro l’Inter dello scorso 19 marzo, ha servito l’assist in tre delle ultime sei marcature della Juventus in campionato.

TIPS: UNDER 2.5 @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 2023-24 13a giornata: posticipi del lunedì

VERONA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-5-2): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic, Doig; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni

Indisponibili: Dawidowicz, Henry

Squalificati: Faraoni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Blin, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

Indisponibili: Almqvist

Squalificati: Ramadani

STATISTICHE

-Il Verona ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro il Lecce senza subire gol. Il Verona è rimasto imbattuto negli ultimi sette match contro il Lecce in Serie A (5V, 2N).

-Il Lecce non ha mai vinto in otto trasferte contro il Verona in Serie A: tre pareggi e cinque sconfitte, comprese tutte le ultime tre.

-Il Verona non vince da 10 match di campionato (2N 8P, il successo più recente dei veneti risale alla seconda giornata, contro la Roma).

-Il Lecce ha segnato ben 11 delle sue 13 reti in questa Serie A nel corso del 2° tempo, l’85% del totale: solo lo Strasburgo (100%, 9 su 9) ha una percentuale più alta di gol realizzati dopo l’intervallo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

BOLOGNA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. T. Motta

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, De Silvestri, Karlsson, Orsolini, Bonifazi

Squalificati:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Soppy, Linetty

Squalificati:

STATISTICHE

-Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro il Bologna nel massimo campionato (3V, 4N). Il Bologna è però imbattuto da sette partite casalinghe contro il Torino in Serie A, anche se ha vinto solo due di queste (5N).

-Il Torino ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 12 gare contro il Bologna disputate nei gironi d’andata di Serie A.

-Da una parte, il Bologna è, con l’Atalanta, una delle due squadre ad aver subito meno gol nel corso dei secondi tempi in questa Serie A (tre ciascuna, nessuna formazione ha fatto meglio nei cinque grandi campionati europei in corso), dall’altra nessuna squadra ha subito meno reti rispetto al Torino nel corso della prima mezzora di gioco nel torneo in corso (appena uno, come l’Inter).

TIPS: GOL SI @2.10

