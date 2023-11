Quote e risultati Serie A 13a giornata. Il pareggio nel derby d’Italia sembra favorire più l’Inter, sempre già lanciata verso lo scudetto, che la Juventus. La panchina della Lazio scotta per Sarri mentre Mazzarri ha iniziato col piede giusto col Napoli che vince a Bergamo e che il prossimo turno ospita proprio la capolista Inter.

Quote e risultati Serie A 13a giornata: Inter e Lautaro sopra a tutti

Termina con un pareggio il derby d’Italia, big match della 13° giornata di Serie A tra Juventus-Inter, un 1-1 che permette ai nerazzurri di mantenere due punti di vantaggio sui rivali bianconeri e di allungare ancora nelle quote scudetto. Si gioca infatti @1,57 su Planetwin365 la seconda stella dell’Inter, in vantaggio sul ritorno al titolo della Vecchia Signora offerto ora @3,50.

Torna al successo il Milan, a secco in campionato dallo scorso 7 ottobre. L’1-0 di misura ottenuto contro la Fiorentina permette a Pioli di avvicinarsi in classifica alle prime della classe, ma la distanza in quota è ancora netta, con la vittoria finale dei rossoneri che è proposta @7,50. Turno proficuo anche per il Napoli del nuovo corso di Walter Mazzarri, corsaro a Bergamo: il bis dei campioni d’Italia in carica paga @8 volte la posta.

Per il capocannoniere le quote sono più nette, e anche qui i nerazzurri sono al comando col loro capitano e bomber. Il tredicesimo timbro, in altrettante giornate, di Lautaro Martinez, permette al capitano dell’Inter di viaggiare senza rivali, in quota @1,50 su SISAL, per il primo titolo di capocannoniere della sua carriera, in netto vantaggio sull’ultimo re dei marcatori della Serie A, Victor Osimhen, lontano @7,50. Chiude il podio Oliver Giroud, @9, mentre la doppietta di Empoli avvicina Domenico Berardi, ora proposto @11 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 13a giornata: Mazzarri, buona la prima col Napoli

Il 2-1 all’Atalanta non vale solo tre punti per il Napoli. Con il successo di Bergamo, gli azzurri lanciano un segnale di voler voltare pagina dopo l’avvio zoppicante con Garcia, abbracciando appieno la nuova guida Walter Mazzarri. Così i partenopei tornano a sognare un bis in campionato, dove tenteranno fino all’ultimo di difendere lo scudetto arrivato pochi mesi fa.

La conferma in Serie A, dopo il successo sull’Atalanta, si gioca @8 su AdmiralBet, in calo rispetto a settimana scorsa quando la quota era fissata a 13.

Quote e risultati Serie A 13a giornata: Sarri rischia la panchina della Lazio

Passiamo proprio ad un ex allenatore del Napoli e alla prossima panchina bollente, quella della Lazio. Un punto nelle ultime tre partite, la terza stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è il contrario della scorsa, quando i biancocelesti erano arrivati al secondo posto in campionato.

Così, dopo la sconfitta di Salerno, comincia a traballare seriamente la panchina del tecnico toscano. La quota del suo addio durante la pausa natalizia è fissata @2,75 su Sisal e @3,50 su AdmiralBet, mentre a inizio stagione era più alta a 6,50. Saranno decisivi gli impegni del prossimo mese, a partire da quello in Champions League contro il Celtic, fondamentale per la permanenza nella competizione.

Statistiche e Betting Trend

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 Over 2.5 gol e 4 Under, ma soprattutto abbiamo visto ben 8 partite su 10 con entrambe le squadre a segno.

Vediamo anche un aggiornamento statistico per le scommesse sui Calci d’Angolo. Sulla linea base di 9.5 corner le miglior squadre da Over, tutte con O/U 10-3, sono Monza, Napoli, Salernitana e Sassuolo, con i partenopei che sono in assoluto la squadra che ha calciato più corner mentre la Salernitana è quella che ne ha concessi di più, insomma gli angoli in Campania non mancano.

Al contrario Bologna, Genoa, Lecce e Milan, tutte con O/U 3-10, sono le migliori squadre da Under sui corner. Il Genoa è nettamente la squadra che calcia meno corner, 34, esattamente come quelli concessi dal Torino, con i granata che sono la formazione che subisce meno calci d’angolo contro.

Negli 1X2 sui corner nessuno come il Napoli (10-1-2) mentre la peggior squadra su cui puntare in queste scommesse è il Cagliarti (1-2-10), con i sardi che hanno vinto solo una sfida sui Corner da inizio campionato.

Prossimo Turno col big match Napoli-Inter

Vediamo le prime quote per la 14° giornata di Serie A con quote e le prime idee degli scommettitori di Planetwin365. I riflettori sono tutti puntati sullo Stadio Maradona dove domenica sera si gioca il big match Napoli-Inter. Nonostante la trasferta i nerazzurri sono favoriti in quota @2.40 contro il @2.90 del Napoli ma gli scommettitori sono più spaccati. Il 39% punta sulla vittoria della squadra di Inzaghi ma il 33% è con la squadra di Mazzarri (28% di prime puntate su X al momento).

La 14° giornata inizierà però venerdì 1 dicembre con l’anticipo Monza-Juventus, trasferta non così comoda per i bianconeri che però sono favoriti in quota @2.00 e col 47% delle prime preferenze rispetto al 25% che crede nella sorpresa dei brianzoli. Tre partite anche al sabato, tra cui Milan-Frosinone con i rossoneri massimi favoriti di giornata @1.33 di quota (71% sulla vittoria del Milan, solo l’11% sui ciociari). La giornata si chiuderà col posticipo del lunedì, Torino-Atalanta. Quota in equilibrio con la Dea di poco favorita @2.50 sui granata, padroni di casa @2.92 e appoggiati dal 32% degli scommettitori, contro il 38% sui bergamaschi, ma c’è anche un corposo 30% di puntate sul Pareggio.

