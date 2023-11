La quattordicesima giornata di Serie A comincia in Brianza, venerdì 1 dicembre 2023, dove il Monza ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in classifica. Pronostico Monza-Juventus, quote scommesse, risultato esatto e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza è a 18 punti in classifica, tre in meno del Bologna quinto. In casa la squadra brianzola è ancora imbattuta con 2 vittorie e 4 pareggi nelle 6 sfide disputate.

E’ in serie positiva da 4 giornate in campionato ed ha in Andrea “El Flaco” Colpani il suo punto di riferimento in questa stagione, dove è stato autore di 6 dei 14 gol totali di squadra.

La Juventus viene dal pareggio in casa contro l’Inter capolista e dovrà sfruttare questa giornata dove i nerazzurri andranno in trasferta in casa dei campioni in carica del Napoli. I bianconeri hanno la seconda migliore difesa in Serie A e nell’ultima sfida è tornato al gol Dusan Vlahovic.

Le probabili formazioni di Monza-Juventus

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Formazione tipo per Raffaele Palladino, con due dubbi di formazione. In difesa reclama una maglia Pablo Marì, a centrocampo sulla destra Patrick Ciurria è incalzato da Samuele Birindelli.

Nella Juventus rientra dal primo minuto Manuel Locatelli, rispetto alla formazione che ha giocato dall’inizio contro l’Inter.

Dove vederla in TV

Monza-Juventus sarà trasmessa, in diretta su DAZN venerdì 1 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Juventus

Favorita per i bookmakers la Juventus a quota 2.05 AdmiralBet e 2.02 Marathonbet. Il pareggio è quotato 3.45 Marathonbet e Unibet, la vittoria del Monza a a quota 3.80.

Pronostico per questa partita di Serie A

Lo scorso anno il Monza ha vinto entrambe le sfide e, per questo, può vantare di essere una delle poche squadre ad avere uno score favorevole storico contro i bianconeri.

Quest’anno crediamo sia difficile per loro ripetersi e puntiamo sulla vittoria della Juventus, che sembra aver trovato il suo ritmo con 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 partite.

Pronostico: Vittoria Juventus

Pronostico Special per Monza-Juventus

Federico Chiesa è il giocatore più in forma. Nonostante ci aspettiamo una partita con pochi gol, crediamo che potrà risultare decisiva una sua giocata, per questo accendiamo Gol o Assist a 2.65 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-2