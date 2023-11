Per la quattordicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sabato 2 dicembre 2023, alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma, si gioca il match tra i padroni di casa della Lazio e la squadra ospite del Cagliari. Lazio-Cagliari, pronostico, risultato finale e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Lazio arriva a questa partita casalinga di Serie A, dopo aver raggiunto il passaggio agli ottavi di finale in Champions League.

In campionato invece, i biancocelesti sono indietro in classifica con soli 17, a meno 15 dalla capolista Inter e sono reduci dalla sconfitta estena di Salerno per 2 a 1.

Il Cagliari arriva nella capitale,con 10 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Gli uomini allenati dal tecnico Claudio Ranieri, però sono una squadra in forma, infatti nelle ultime 5 partite giocate hanno raccolto 8 punti e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Monza per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Dove vederla in TV

Lazio-Cagliari sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 2 dicembre alle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Cagliari

La vittoria della Lazio, ampiamente favorita dalle quote offerte dai principali bookmaker. Segno 1 giocato vincente a quota 1.60 sia su Sisal che su AdmiralBet, il pareggio bancato a quota 4.10, la vittoria esterna del Cagliari proposta a quota 5.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Lazio parte sicuramente con il favore dei pronostici, ma attenzione che il Cagliari è una squadra in forma e la squadra di Roma potrebbe scontanre le fatiche del turno settimanale in Champions League.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.95, sia su Marathonbet che su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1