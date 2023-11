Sfida importante nella quattordicesima giornata della seria a, dove si affronteranno il Genoa di Gilardino contro l’Empoli di Andreazzoli, sabato 2 dicembre 2023, alle ore 15.00. Pronostico Genoa-Empoli di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa è reduce da dei buoni risultati in casa in Serie A, nelle ultime 5 partite, 3 vittorie (Verona, Reggiana e Salernitana). Dall’altra parte troviamo un Empoli che è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite e viene dalla sconfiita interna subita per 4 a 3 dal Sassuolo.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

GENOA: Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino

EMPOLI: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

Dove vederla in TV

Genoa – Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 2 dicembre dalle ore 15.00.

La favorita per la vittoria è sicuramente la squadra di casa, il Genoa che troviamo pagata vincente a quota 1.90 sia su Sisal che su AdmiralBet, il pareggio si trova in lavagna a quota 3.50, mentre la vittoria dell’Empoli si trova a quota 4.10.

Pronostico Genoa-Empoli di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, dove vediamo entrambe le squadre pronte a farsi battaglia. Decidiamo di prenderci l’esito goal, poiché ci aspettiamo una partita molto spumeggiante.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.95 su MarathonBet e a quota 1.98 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1