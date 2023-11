Pronostico Fiorentina-Salernitana 3 dicembre 2023. Analizziamo la sfida valida per la 14° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A in campo domenica pomeriggio al Franchi con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Fiorentina-Salernitana 3 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Fiorentina-Salernitana, match valido per la 14° giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze domenica 3 dicembre, alle ore 15:00.

Italiano dopo la Conference League dovrebbe cambiare ancora. Parisi confermato a destra, Arthur in mediana, Ikonè e Gonzalez esterni, con Nzola davanti. Nella Salernitana Kastanos e Candreva sostengono Dia, pronto al rientro. Bohinen e Coulibaly in mezzo.

Pronostico Fiorentina-Salernitana 3 dicembre 2023: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ochoa, Tchaouna

Pronostico Fiorentina-Salernitana 3 dicembre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida del campionato di calcio di Serie A.

Statistiche e consigli per le scommesse su Fiorentina-Salernitana

La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei degli otto precedenti contro la Salernitana in Serie A (4V, 2N), realizzando 16 reti contro questa avversaria, una media di due gol esatti a gara.

La Salernitana non ha mai chiuso una trasferta contro un’avversaria toscana senza subire gol in Serie A (21 reti incassate), registrando un bilancio di otto sconfitte, una vittoria e un pareggio.

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N); inoltre, dal punto di vista realizzativo, la Viola ha segnato appena due reti nelle cinque partite più recenti di Serie A, dopo che ne aveva totalizzate 18 nelle prime otto del torneo in corso, una media di 2.3 a incontro.

La Fiorentina ha vinto otto delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A (3N, 2P), anche se è stata sconfitta in due delle tre più recenti; nel periodo (da inizio marzo), la Viola ha segnato almeno due reti in otto diversi incontri interni nella competizione, meno solo rispetto a Roma (10) e Inter (nove).

Solo Lautaro Martinez (27) ha segnato più gol di Nicolás González (11) tra i giocatori argentini nei cinque grandi campionati europei nel 2023. Antonio Candreva ha servito 11 assist in Serie A contro la Fiorentina. Il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha commesso un fallo da rigore in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A (contro Bologna e Milan).

Come consiglio per le scommesse andiamo su FIORENTINA OVER 1.5 GOL.