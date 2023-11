Pronostico Sassuolo-Roma 3 dicembre 2023. Analizziamo la sfida valida per la 14° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A in campo domenica alle 18:00 dal Mapei Stadium, con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Sassuolo-Roma 3 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Sassuolo-Roma, match valido per la 14° giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 3 dicembre, alle ore 18:00.

Dionisi preferisce ancora Thorstvedt a Bajrami sulla trequarti. Ferrari in vantaggio su Ruan Tressoldi. Vina a sinistra. Nella Roma valutazioni da fare post Europa League. Dybala e Lukaku davanti, Pellegrini mezz’ala. Paredes in regia.

Pronostico Sassuolo-Roma 3 dicembre 2023: probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Obiang

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

Pronostico Sassuolo-Roma 3 dicembre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida del campionato di calcio di Serie A.

Statistiche e consigli per le scommesse su Sassuolo-Roma

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette incontri di Serie A contro la Roma (2V, 4N). La Roma ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Sassuolo.

Il Sassuolo ha vinto solo il 10% dei precedenti in Serie A contro la Roma (due su 20), solo contro il Napoli (9.5% – 2/21) ha registrato una percentuale di successi più bassa tra le avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione.

Il Sassuolo non ha trovato il successo in otto delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (3N, 5P) ma la Roma ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P) e non ha segnato nelle due più recenti (contro Inter e Lazio).

Dopo il 2-2 contro la Salernitana e il 4-3 contro l’Empoli, il Sassuolo può giocare tre partite consecutive sia segnando che subendo almeno due reti per la seconda volta nella sua storia in Serie A.

Solo il Barcellona (13) ha segnato di più rispetto alla Roma (11) nel corso degli ultimi 15 minuti di partita nei cinque grandi campionati europei in corso.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è il giocatore che ha segnato più gol su rigore nei maggiori cinque campionati europei nel 2023, 10 su 10 tentativi dal dischetto. La Roma è la vittima preferita di Andrea Pinamonti in Serie A: l’attaccante del Sassuolo ha messo a segno infatti cinque reti in otto gare contro i giallorossi. L’attaccante della Roma Andrea Belotti ha segnato ben nove reti in Serie A in 14 confronti contro il Sassuolo, contro nessuna avversaria ha messo a segno più marcature.

Consigliamo OVER 2.5 per una partita ricca di Gol domenica al Mapei Stadium. Come risultati esatti consigliamo: 2-2, 1-2, 1-3.