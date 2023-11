Pronostico Napoli-Inter 3 dicembre 2023. Analizziamo il big match della 14° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A in campo domenica sera dal Maradona, con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Napoli-Inter 3 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Napoli-Inter, match valido per la 14° giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 3 dicembre, alle ore 20:45.

Mazzarri conferma Juan Jesus a sinistra, mentre in mezzo è in dubbio Zielinski, uscito acciaccato dal Bernabeu. Osimhen davanti. Nell’Inter l’11 visto contro la Juventus. Dumfries e Dimarco esterni, Thuram e Lautaro davanti.

Pronostico Napoli-Inter 3 dicembre 2023: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Dumfries, Pavard

Pronostico Napoli-Inter 3 dicembre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida del campionato di calcio di Serie A.

Statistiche e consigli per le scommesse su Napoli-Inter

L’Inter ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato contro il Napoli (2N, 1P), anche se ha perso la più recente (3-1 lo scorso 21 maggio). L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare di Serie A contro il Napoli.

Il Napoli è andato a segno in tutte le ultime 15 gare di Serie A contro la capolista a inizio giornata (escluse le prime quattro giornate) ed è rimasto imbattuto in tre delle quattro più recenti (1V, 2N); in particolare, in ciascuna delle ultime due ha registrato un 1-1 contro l’Inter.

L’Inter ha vinto ben nove delle ultime 11 trasferte di Serie A, segnando una media di 2.4 reti a incontro (26 in totale).

Napoli e Inter sono le due squadre che in questo campionato hanno effettuato più tiri (233 vs 212), toccato più palloni in area avversaria (414 vs 400), totalizzato più Expected Goals (25.5 vs 25.9) ed infine segnato più reti (26 vs 30).

Sotto la gestione di Walter Mazzarri, il Napoli ha vinto ben nove delle ultime 11 gare di Serie A (1N, 1P), tra cui un successo contro l’Inter per 3-1, il 5 maggio 2013.

Piotr Zielinski ha realizzato tre gol contro l’Inter in campionato, solo contro Milan e Udinese (quattro) ha segnato più reti in Serie A. Lautaro Martínez (34) e Victor Osimhen (32) sono i due giocatori che hanno segnato più reti in Serie A dall’inizio della scorsa stagione. In particolare il Toro nerazzurro ha segnato 27 reti in Serie A nel 2023, solo due giocatori dell’Inter hanno realizzato più gol in un singolo anno solare in Serie A a partire dal 2000: Diego Milito (28 nel 2012) e Christian Vieri (28 nel 2001).

Visti i precedenti e i due attacchi andiamo con entrambe le squadre a segno nel big match del Maradona. Consigliamo quindi GOL SI su MarahonBet. Tra i risultati esatti che consigliamo ci sono: 2-1, 1-1, 1-2 su AdmiralBet. Probabile marcatore: Lautaro Martinez su Sisal.