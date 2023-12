Pronostici Serie A 2023-24 14a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Napoli-Inter è il big match da non perdere.

Pronostici Serie A 2023-24 14a giornata: l’anticipo del venerdì

MONZA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

Squalificati: Gomez

Indisponibili: Caprari, Izzo, Carboni F., Vignato

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: De Sciglio, Weah

STATISTICHE

-Il Monza ha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro la Juventus.

-Il Monza ha subito al massimo un gol nelle ultime 10 partite di Serie A (sette reti subite); è la striscia aperta di gare senza almeno due gol subiti più lunga tra le squadre attualmente in Serie A, seguita proprio da quella degli avversari di giornata (Juventus, otto gare con al massimo una marcatura avversaria). Dal 12 maggio in avanti il Monza ha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate in Serie A

-La Juventus ha mantenuto otto volte la porta inviolata in questa Serie A, meno solamente del Nizza (10) nei maggiori cinque campionati europei.

-Il Monza è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora né subito né segnato un gol nei minuti di recupero finali

TIPS: UNDER 2.5 @1.71

Pronostici Serie A 2023-24 14a giornata: le partite di sabato

GENOA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Strootman

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baldanzi, Pezzella

STATISTICHE

-Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle 12 sfide contro l’Empoli in Serie A (4V, 6N), l’ultimo successo del club toscano contro i rossoblù nel torneo risale al 24 ottobre 2015, da allora quattro vittorie del Grifone e tre pareggi.

-Solo in due delle sei sfide tra Genoa ed Empoli in casa dei liguri in Serie A sono stati segnati almeno due gol. In totale in queste sei partite sono state realizzate sette reti, quattro dai padroni di casa, tre dagli ospiti.

-Il Genoa non è riuscito a segnare più di un gol nelle ultime sei partite di Serie A (quattro reti). Il Genoa ha vinto senza subire gol le ultime due partite casalinghe di Serie A.

-Il Genoa è una delle tre squadre, con Milan e Monza, a non aver ancora segnato nei minuti di recupero finali in questo campionato.

-L’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 22 gare esterne nel torneo (9N, 11P).

TIPS: UNDER 2.5 @1.73

LAZIO-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale, Romagnoli, Zaccagni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 16 partite di Serie A contro il Cagliari (13V, 3N). La Lazio ha segnato 66 gol in 36 match casalinghi contro il Cagliari in Serie A (1.8 di media a gara)

-La Lazio ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A.

-Nelle prime sei trasferte di questo campionato il Cagliari ha conquistato solamente due punti.

TIPS: LAZIO @1.57

MILAN-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

Squalificati: Giroud

Indisponibili: Caldara, Kalulu, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Kalaj, Marchizza, Lirola

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite contro il Frosinone in Serie A (2V, 2N) ed è rimasto imbattuto in 32 delle ultime 33 partite di Serie A contro squadre neopromosse (23V, 9N).

-Il Milan non ha ancora pareggiato una partita casalinga in questo campionato (4V, 2P).

-Il Frosinone ha perso le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A.

-Il Milan è sia la squadra che ha segnato in percentuale più gol nel primo tempo in questo campionato (67%: 14/21) sia la seconda che ha subito meno reti in percentuale nella prima frazione di gioco (29%: 4/14), più solo del Torino (25%).

TIPS: MILAN 1°TEMPO @1.95

Pronostici Serie A 2023-24 14a giornata: le partite di domenica

LECCE-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Almqvist, Kaba

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Lecce, segnando almeno due gol.

-Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in sei delle prime 13 partite di questo campionato.

-Il Lecce ha vinto tre delle prime sette partite casalinghe disputate in questo campionato, ma nessuna delle ultime quattro (2N, 2P).

-Dopo una striscia di quattro sconfitte di fila, il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate alle 12:30.

TIPS: DOPPIA CHANCE X2

FIORENTINA-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi F.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ochoa, Tchaouna

STATISTICHE

-La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei degli otto precedenti contro la Salernitana in Serie A (4V, 2N), realizzando 16 reti contro questa avversaria, una media di due gol esatti a gara.

-La Salernitana non ha mai chiuso una trasferta contro un’avversaria toscana senza subire gol in Serie A (21 reti incassate), registrando un bilancio di otto sconfitte, a fronte di un successo.

-La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N); inoltre, dal punto di vista realizzativo, la Viola ha segnato appena due reti nelle cinque partite più recenti di Serie A, dopo che ne aveva totalizzate 18 nelle prime otto del torneo in corso, una media di 2.3 a incontro.

-Dopo una serie di 13 incontri consecutivi senza successi in Serie A (5N, 8P), la Salernitana ha vinto il più recente, 2-1 contro la Lazio.

-Solo il Bayern Monaco (35) ha subito meno tiri della Fiorentina (39) nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso; dall’altra parte, solo Eintracht Francoforte (36), Cadice (39), Torino (41), Metz e Milan (46) hanno tentato meno conclusioni della Salernitana (47) nello stesso intervallo temporale.

TIPS: FIORENTINA 2° TEMPO

UDINESE-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Success, Thauvin. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Magnani

STATISTICHE

-Il Verona ha vinto appena due delle ultime 13 gare di Serie A contro l’Udinese (5N, 6P), tuttavia ha segnato almeno una rete in ciascuno dei quattro incontri più recenti contro i bianconeri.

-L’Udinese è l’unica squadra che è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in questa Serie A: quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sei gare interne.

-Il Verona ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1N) e non ha trovato la rete in quattro delle cinque più recenti.

-L’Udinese ha pareggiato ben otto delle prime 13 gare di questo campionato (1V, 4P).

-Verona (6.4%) e Udinese (5.5%) sono due delle tre squadre con la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A (l’altra è l’Empoli, con il 5.8%).

TIPS: UNDER 2.5 @1.72

SASSUOLO-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Obiang

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

STATISTICHE

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette incontri di Serie A contro la Roma (2V, 4N). La Roma ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Sassuolo.

-Il Sassuolo non ha trovato il successo in otto delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (3N, 5P).

-La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P) e non ha segnato nelle due più recenti (contro Inter e Lazio).

-Dopo il 2-2 contro la Salernitana e il 4-3 contro l’Empoli, il Sassuolo può giocare tre partite consecutive sia segnando che subendo almeno due reti per la seconda volta nella sua storia in Serie A.

-Solo il Barcellona (13) ha segnato di più rispetto alla Roma (11) nel corso degli ultimi 15 minuti di partita nei cinque grandi campionati europei in corso; in aggiunta, solamente gli avversari di giornata (52) hanno tentato più conclusioni rispetto ai giallorossi in questo intervallo di gioco nella Serie A 2023/24 (51).

TIPS: OVER 2.5 @1.73

NAPOLI-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Dumfries, Pavard

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato contro il Napoli (2N, 1P), anche se ha perso la più recente (3-1 lo scorso 21 maggio).

-Il Napoli è rimasto imbattuto in ben 16 delle 17 sfide interne contro l’Inter giocate negli anni 2000 nel massimo campionato (10V, 6N).

-L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare di Serie A contro il Napoli.

-Il Napoli è andato a segno in tutte le ultime 15 gare di Serie A contro la capolista a inizio giornata (escluse le prime quattro giornate).

-L’Inter ha vinto ben nove delle ultime 11 trasferte di Serie A, segnando una media di 2.4 reti a incontro (26 in totale).

-Napoli e Inter sono le due squadre che in questo campionato hanno effettuato più tiri (233 vs 212), toccato più palloni in area avversaria (414 vs 400), totalizzato più Expected Goals (25.5 vs 25.9) ed infine segnato più reti (26 vs 30).

-Sotto la gestione di Walter Mazzarri, il Napoli ha vinto ben nove delle ultime 11 gare di Serie A (1N, 1P).

-Piotr Zielinski ha realizzato tre gol contro l’Inter in campionato. Lautaro Martínez (34) e Victor Osimhen (32) sono i due giocatori che hanno segnato più reti in Serie A dall’inizio della scorsa stagione; nello stesso periodo nei cinque grandi campionati europei sono preceduti solo da Erling Haaland (50), Harry Kane (48) e Kylian Mbappé (43). Lautaro Martínez ha segnato 27 reti in Serie A nel 2023, solo due giocatori dell’Inter hanno realizzato più gol in un singolo anno solare in Serie A a partire dal 2000: Diego Milito (28 nel 2012) e Christian Vieri (28 nel 2001).

TIPS: GOL SI @1.62

Pronostici Serie A 2023-24 14a giornata: posticipo del lunedì

TORINO-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: N’Guessan, Ricci, Sazonov, Schuurs

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Ketelaere, Palomino, Toloi, Touré, Zappacosta

STATISTICHE

-Il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare contro l’Atalanta in Serie A, subendo una media di 3.6 gol a incontro (2N). L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Torino.

-L’Atalanta non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre gare di campionato (1N, 2P), dopo aver vinto quattro delle sei precedenti (1N, 1P).

-Il Torino ha ottenuto solo otto punti nelle ultime otto giornate di Serie A, più solo di Salernitana (cinque), Lecce (quattro) e Verona (due) nello stesso periodo; in questo parziale di otto gare i granata non hanno trovato la rete in cinque occasioni.

-Le partite del Torino hanno visto appena tre gol segnati nella prima mezzora di gioco in questa Serie A (due reti realizzate, una subita), almeno la metà delle gare di qualsiasi altra squadra.

-Si affrontano in questa gara i due migliori marcatori colombiani nella storia della Serie A: Duván Zapata (110 gol) e Luis Muriel (101). Luis Muriel ha segnato otto gol contro il Torino in Serie A, solo contro l’Udinese (12) ha fatto meglio nel torneo.

TIPS: PAREGGIO @3.30

