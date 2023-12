La quindicesima giornata del massimo campionato italiano comincia con il botto. A Torino andrà in scena una delle eterne sfide quella tra i bianconeri ed i partenopei. Pronostico Juventus-Napoli di Serie A, pronostico, scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus continua a tenere testa all’Inter, in quello che si sembra profilare come il duello per lo scudetto. La vittoria nei minuti di recupero a Monza è il manifesto della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Arrivano i campioni d’Italia in carica, in questo turno, un’altra verifica per i bianconeri per capire le reali intenzioni.

Il Napoli viene dalla batosta al Diego Armando Maradona contro l’Inter. In realtà, la prestazione è stata migliore di quanto non dica il risultato, ma un altro passo falso in questa giornata potrebbe mettere definitivamente la parola fine a qualsiasi speranza di bis scudetto.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Massimiliano Allegri potrebbe recuperare Danilo in difesa e non sarebbe male visto che Daniele Rugani ed Alex Sandro non sono al meglio. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Manuel Locetelli, in attacco la coppia titolare.

Walter Mazzarri con il ballottaggio Juan Jesus/Leo Ostigard. Nel caso dovesse giocare il norvegese, sulla fascia si sposterà Natan. Per il resto andranno in campo i titolarissimi.

Dove vederla in TV

Juventus-Napoli sarà trasmessa, in diretta su SKY venerdì 8 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Napoli

Le quote offerte per il big match di giornata in Italia sono le seguenti: vittoria interna della Juventus a 2.43 Unibet e 2.40 AdmiralBet, pareggio a quota 3.36 Marathonbet e 3.25 Sisal, Napoli vincente a quota 3.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto accorta da ambo le parti. Sfida nella sfida tra gli allenatori livornesi, uno di città il bianconero e l’altro di provincia (precisamente San Vincenzo), allenatori che entrano nella categoria di quelli pragmatici. Vediamo leggermente favoriti i bianconeri, prendiamo una giocata pragmatica come gli allenatori.

Pronostico: 1X+Under 3.5 a quota 1.75 AdmiralBet, e a quota 1.65 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 1-1

