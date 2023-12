Il derby lombardo tra Atalanta-Milan, è in programma sabato 9 dicembre 2023, alle ore 18 allo Stadio Gewiss di Bergamo, ed è valido per la quindicesima giocanata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Atalanta-Milan, guida alle tue scommesse, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Momento non facile per l’Atalanta, ferma a 20 punti in classifica, a pari merito con la Lazio e reduce da un solo punto raccolto nelle ultime 4 giornate di campionato giocate, frutto di 3 sconfitte, l’ultima pesante, subita a Torino per 3 a 0 e di un solo pareggio, strappato nei minuti finali a Udine per 1 a 1.

Il Milan, si prenta a Bergamo terzo in classifica con 29 punti, a meno 6 dalla capolista Inter e a meno 4 dalla Juventus seconda. Gli uomini allenati da Stefano Pioli, sono quasi fuori dalla Champions League, mentre in Serie A vengono da due vittorie interne ottenute contro Fiorentina e Frosinone.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Okafor.

Dove vederla in TV

Atalanta-Milan sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 9 dicembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Milan

Le quote offerte dai principali bookmakers che operano in Italia, prevedono una partita estremamente in equilibrio.

La vittoria in casa dei bergamaschi è proposta a quota 2.45 su AdmiralBet e a quota 2.48 su Unibet, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna offerta a quota 2.90

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Atalanta e Milan. I bergamaschi devono tornare alla vittoria per rilanciarsi in classifica, il Milan non può perdere altri punti in campionato, ma ha una partita in settimana fondamentale per il suo futuro europeo.

Pronostico: Over 2.5, offerto a quota 2.05 sia su Sisal che su MarathonBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2