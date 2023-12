Lunedì 11 dicembre 2023, si completa il quadro della quindicesima giornata di Serie A, con il match in programma alle ore 20.45 in Sardegna, che vede opposti i padroni di casa del Cagliari e il Sassuolo. Pronostico Cagliari-Sassuolo, risultato esatto e previsione special vincente.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Cagliari, arriva a questa partita casalinga valida per il 15° turno di Serie A, al penultimo posto con 10 punti a pari merito con il Verona. Nelle ultime 5 partite giocate, i sardi hanno raccolto 7 punti, frutto di 2 vittorie, 2 sconfitte e del pareggio interno 1 a 1 contro il Monza.

Il Sassuolo, arriva a questa partita in un momento positivo: 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite. Gli uomini allenati da Mister Alessio Dionisi, sono tra le squadre che segnano di più in Seria A, seppur in classifica la squadra si trova solo al quindicesimo posto.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Dove vederla in TV

Cagliari – Sassuolo, sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 11 dicembre dalle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

I favoriti per la vittoria sono i padroni di casa del Cagliari, che troviamo offerti vincenti a quota 2.30 su Sisal e a quota 2.33 su AdmiralBet, il pareggio invece viene giocato a quota 3.50, mentre la vittoria del Sassuolo paga 3 volte la posta giocata.

Pronostico Cagliari-Sassuolo di Serie A

Cagliari e Sassuolo, sono le due squadre del campionato di Serie A che subiscono più goal.Ci aspettiamo una partita giocata all’attacco, con un entrambe le squadre a segno, dunque decidiamo di prenderci l’esito Goal Si a quota 1.60 su MarathonBet e quota 1.62 su Unibet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2