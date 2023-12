Per la quindicesima giornata di Serie A, domenica 10 dicembre 2023, alle ore 15, la squadra brianzola del Monza, ospita il Genoa. Monza-Genoa di Serie A, pronostico, scommessa e risultato esatto, per questa partita di calcio italiano di massima serie.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza, arriva a questa partita in casa undicesimo in classifica con 18 punti, a pari merito con il Frosinone. I ragazzi allenati da Raffaele Palladino, sono reduci dalla sconfitta interna subita per 2 a 1 contro la Juventus, che ha interrotto una striscia di risultati positivi.

Il Genoa arriva in Brianza, quattordicesimo in classifica con 15 punti, a pari merito con il Sassuolo, ed è reduce dal pareggio interno 1 a 1 contro l’Empoli. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, sono arrivati 7 punti, frutto di 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

Le probabili formazioni di Monza-Genoa

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter/Bani, Vasquez/Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui

Dove vederla in TV

Monza-Genoa sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 10 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Genoa

Per le case di scommesse, è il Monza la squadra favorita per la vittoria. Segno 1 offerto vincente a quota 2.10 su Unibet e su MarathonBet, il pareggio giocato a quota 3.10, la vittoria esterna pagata a quota 3.50.

Pronostico Monza-Genoa di Serie A

Il Monza ha pareggiato ben 6 partite sulle 14 in Serie A, il Genoa invece solo 3 volte. I brianzoli devono cercare i 3 punti che mancano dal successo esterno di Verona, il Genoa potrebbe accontentasi anche si portare a casa un punto.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.70 su Sisal e su AmdiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-0